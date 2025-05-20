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台幣貶3.3分 終結連三升 外資匯出與美債降評影響走勢

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國際利空頻傳，拖累國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率19日貶值3.3分，收30.205元，終結連三升。聯合報系資料照
國際利空頻傳，拖累國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率19日貶值3.3分，收30.205元，終結連三升。聯合報系資料照

國際利空頻傳，拖累國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率昨（19）日貶值3.3分，收30.205元，終結連三升，市場觀望氣氛濃厚，總成交量降至12.55億美元。

匯銀主管指出，在標準普爾公司（S&P）與惠譽（Fitch）之後，國際信用評等機構穆迪15日以美國政府債務持續攀升為由，宣布調降美債評等，這也代表美國「AAA」地位全失，對全球股債匯市造成衝擊，美元指數應聲下挫，美債殖利率彈升。

美債遭降評利空，國內股匯市同步走弱，外資昨天賣超台股逾百億元，導致台股收盤重挫逾300點。匯銀主管指出，外資昨天上午匯入、午後匯出，出口商與進口商也進場拋補，匯市力道大致均衡，因此，央行昨天盤中著墨不多。

展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率短期內可望守住30元整數大關，除非美國聯準會再度釋出降息訊號，令美元疲軟，新台幣匯率才有重返29字頭的可能。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌0.26%，非美貨幣升貶互見；其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率上漲0.29%，日圓匯率升值0.27%，星元匯率微幅升值0.08%；新台幣匯率昨天貶值0.11%，人民幣匯率下挫0.13%。

美國 美債 台幣

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