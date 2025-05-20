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台中銀總資產兆元達陣

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

台中銀行（2812）昨（19）日召開2025年第1季法說會，公布第1季底台中銀總資產已經突破1兆元，躋身資產規模兆元俱樂部，並提早達標，台中銀也在法說會上宣布，將著手準備申請高端財管2.0牌照，預期未來半年左右提出申請，也就是最快今年底前將送件，並響應亞洲資產管理中心政策，評估進駐高雄特區。

台中銀行三年前即宣示以資產上兆元為目標，也就是在2025年底前希望總資產達到1兆元，結果提早在第1季就達標，昨天法說會公布台中銀今年第1季稅後純益21.74億元，年成長4.02%，累計每股稅後純益（EPS）0.39元，合併總資產則是達到1.01兆元，年成長13.62%，宣告資產兆元目標提前達陣。

台中銀總資產大幅成長，主要關鍵來自放款量能大增，台中銀法說會揭露，台、外幣總放款餘額在第1季底達到6,304億元，年增3.51%，其中以台幣放款增加較多，餘額達到5,782億元，年增3.73%，同時放款大幅成長也帶動第1季手續費收入大幅成長，根據台中銀資料，第1季手收達到15.62億元，年增22.8%，其中來自放款相關手收就佔了超過三分之一，年增64.3%，是各項手收中成長動能最為強勁的。

台中銀也宣布將申請財管2.0牌照，台中銀表示，目前已經委託顧問公司協助就財管2.0申請做評估，預計6月起著手開始準備，在半年內提出申請，包括客戶關係、法遵、亞資中心等，做各項完整評估，預計在正式遞件申請財管2.0。

牌照給主管機關審核之後，下階段才進行針對參與亞資中心、進駐高雄做評估。

台中銀並表示，針對美國對等關稅衝擊，台中銀評估認為主要在4月獲利已經反映，後續相關衝擊應有所緩和，且累計前四月獲利與去年同期持平，未來會持續深化各項業務提升獲利，以維持穩健成長。

餘額 資產 美國

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