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00919躍國票金最大股東

經濟日報／ 記者夏淑賢戴玉翔／台北報導

台企銀、國票金（2889）昨（19）日公布最新十大股東名單，台企銀獲主權基金挪威央行以及多檔外國指數股票型基金（ETF）持股續增，穩居十大股東之列，國票金前十大股東則是大洗牌，在截至今年3月25日，群益台灣精選高息ETF（00919）基金專戶持有3.5億股，持股比率達9.99%，成為國票金最大單一股東。

台企銀十大股東中，包括泛公股大股東臺銀、國發基金、土銀、財政部等，持股均維持不變，合計持股比超過25%，加上台企銀員工持股信託專戶持股達到1.05%，主要股東結構基本維持穩定。

台企銀在去年主權基金挪威央行重返十大股東之後，持股維持穩定，近一年略增4,000多張，但是因為台企銀持續盈餘轉增資、擴張股本，因此挪威央行持有台企銀股票雖增加4,300多張，但持股比則是略降至0.89%。挪威央行是在去年重返台企銀持股十大股東之列，去年以前加碼1萬多張較為積極。

另外，民股吉祥投資則是在今年成為十大股東新面孔，持股達到8.3萬餘張，持股比0.91%，新制勞退基金以及先進星光等三檔外國ETF，也穩定在十大股東榜內。

國票金去年股利配發率高達168%，現金股息拉高帶動殖利率竄升，吸引群益台灣精選高息ETF（00919）基金大舉持股，成為國票金第一大股東，而去年的第一大股東諾威斯則居次，持股比與上一年度相同維持在8.05%，如果加上人旺公司持股1.93%，合計持股仍維持9.98%。耐斯資融名列第三大股東、持股比維持在4.07%，與第五大股東耐斯投資3.21%相加，總持股比為7.28%。

挪威 主權 ETF

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