日圓升值 國銀三大業務受惠

經濟轉折向上的日本，帶動國銀獲利與放款大躍進。據金管會統計，2025年首季國銀在日本市場大賺15.6億元，寫歷年同期新高，同時也是歷年單季第二高紀錄；3月底國銀在日本放款餘額達6,161億元，年增1,193億元居首。

為何日本市場戰績最強？金管會指出，日本市場放款動能提升，日圓又升值，利息淨收益、投資及其他淨收益全面增加。

一家銀行主管坦言，日本引新投資目光，關鍵是「擺脫了通縮」讓日股脫離死水，日本景氣轉熱，加上美中對抗，日本企業受惠半導體等製造業供應鏈重組，近年國際資金也有棄中轉日的跡象。

台積電（2330）赴日設廠也帶動台廠供應鏈，甚至如台資銀行日本子行也開始做當地日本人房貸業務，放款增加，利差也開始放大。

銀行圈更看好日本有機會升息，升息帶動日圓走強，強勢日圓換台幣，更有機會產生兌換利益，日本市場可望是第2季匯損壓境下，受傷最輕的市場。

金管會公布2025年首季國銀海外分子行獲利狀況。國銀在日本市場，首季大賺15.6億元是歷年同期新高，也是歷年單季第二高紀錄。史上單季獲利最高是2019年第3季單季賺了23.7億元。