快訊

川普與普亭通話2小時：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談

日圓升值 國銀三大業務受惠

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

經濟轉折向上的日本，帶動國銀獲利與放款大躍進。據金管會統計，2025年首季國銀在日本市場大賺15.6億元，寫歷年同期新高，同時也是歷年單季第二高紀錄；3月底國銀在日本放款餘額達6,161億元，年增1,193億元居首。

為何日本市場戰績最強？金管會指出，日本市場放款動能提升，日圓又升值，利息淨收益、投資及其他淨收益全面增加。

一家銀行主管坦言，日本引新投資目光，關鍵是「擺脫了通縮」讓日股脫離死水，日本景氣轉熱，加上美中對抗，日本企業受惠半導體等製造業供應鏈重組，近年國際資金也有棄中轉日的跡象。

台積電（2330）赴日設廠也帶動台廠供應鏈，甚至如台資銀行日本子行也開始做當地日本人房貸業務，放款增加，利差也開始放大。

銀行圈更看好日本有機會升息，升息帶動日圓走強，強勢日圓換台幣，更有機會產生兌換利益，日本市場可望是第2季匯損壓境下，受傷最輕的市場。

金管會公布2025年首季國銀海外分子行獲利狀況。國銀在日本市場，首季大賺15.6億元是歷年同期新高，也是歷年單季第二高紀錄。史上單季獲利最高是2019年第3季單季賺了23.7億元。

日本 半導體 供應鏈

延伸閱讀

日本翻身！國銀放款年增破千億元、獲利飆高

日農相失言道歉了…稱支持者贈米「從不需要買」 妻子打臉：是我去買

不只出現在西門町！「日本天團成員」專訪總統賴清德

影／威脅縱火、槍擊！22位日議員臉書遭留言恐嚇 無業台男落網稱「抒發心情」

相關新聞

產險2025年前四月保費衝千億元 成長逾12% 業者積極參與綠能相關業務

產險業今年前四月簽單保費出爐，累計簽單保費達1,011.9億元，較去年提早一個月突破千億元關卡，年成長逾12%，其中，工...

國銀首季海外獲利創高

金管會公布2025年首季國銀海外分子行稅前盈餘266.8億元飆史上同期新高，年增22%，近九成獲利貢獻來自亞洲市場，其中...

日圓升值 國銀三大業務受惠

經濟轉折向上的日本，帶動國銀獲利與放款大躍進。據金管會統計，2025年首季國銀在日本市場大賺15.6億元，寫歷年同期新高...

台幣貶3.3分 終結連三升 外資匯出與美債降評影響走勢

國際利空頻傳，拖累國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率昨（19）日貶值3.3分，收30.205元，終結連三升，市場觀望氣氛濃厚...

台中銀總資產兆元達陣

台中銀行昨（19）日召開2025年第1季法說會，公布第1季底台中銀總資產已經突破1兆元，躋身資產規模兆元俱樂部，並提早達...

00919躍國票金最大股東

台企銀、國票金昨（19）日公布最新十大股東名單，台企銀獲主權基金挪威央行以及多檔外國指數股票型基金（ETF）持股續增，穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。