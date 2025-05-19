快訊

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引發債券殖利率飆升

幕後／不是北市也難 輝達選士北科T17、T18暗藏三贏盤算

日本翻身！國銀放款年增破千億元、獲利飆高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

經濟轉折向上的日本，帶動國銀獲利與放款大躍進。據金管會統計，2025年首季國銀在日本市場大賺15.6億元，寫歷年同期新高，同時也是歷年單季第二高紀錄；3月底國銀在日本放款餘額達6,161億元，年增1,193億元居首。

為何日本市場戰績最強？金管會指出，日本市場放款動能提升，日幣又升值，利息淨收益、投資及其他淨收益全面增加。

一家銀行主管坦言，日本引新投資目光，關鍵是「擺脫了通縮」讓日股脫離死水，日本景氣轉熱，加上美中對抗，日本企業受惠半導體等製造業供應鏈重組，近年國際資金也有棄中轉日的跡象。

台積電（2330）赴日設廠也帶動台廠供應鏈，甚至如台資銀行日本子行也開始做當地日本人房貸業務，放款增加，利差也開始放大。

銀行圈更看好日本有機會升息，升息帶動日幣走強，強勢日幣換台幣，更有機會產生兌換利益，日本市場可望是第2季匯損壓境下，受傷最輕的市場。

金管會公布2025年首季國銀海外分子行獲利狀況。國銀在日本市場，首季大賺15.6億元是歷年同期新高，也是歷年單季第二高紀錄。史上單季獲利最高是2019年第3季單季賺了23.7億元。

若以成長動能來看，日本首季獲利年增5.7億元，年增額僅次於香港，顯示獲利成長動能強勁。

再以放款動能來看，3月底國銀在日本放款餘額達6,161億元，年增1,193億元是海外市場中年增額最高者，顯示日本資金需求強勁。新加坡放款年增988億元次之，美國年增放款485億元居第三。

金管會 日本 日幣

延伸閱讀

日農相失言道歉了…稱支持者贈米「從不需要買」 妻子打臉：是我去買

不只出現在西門町！「日本天團成員」專訪總統賴清德

影／威脅縱火、槍擊！22位日議員臉書遭留言恐嚇 無業台男落網稱「抒發心情」

日本平價義式「薩莉亞」插旗南港！開幕日曝光　最強CP值「主餐+佛卡夏+飲料喝到飽」只要150元

相關新聞

國銀首季海外狂賺267億元飆新高 銀行圈示警：下季恐慘吞匯損

金管會公布2025年首季國銀海外分子行稅前盈餘266.8億元飆史上同期新高，年增22%，近9成獲利貢獻來自亞洲市場，其中...

中國信託證券聯手中信兄弟 推反詐親子共學

中國信託證券與中信兄弟棒球隊合作，於5月16日邀請台中市東興國小學童與家長進場觀看中信兄弟主場賽事，並在賽前舉辦「進化吧...

安永設點高雄！攜手打造亞洲資產管理新重鎮

隨著亞洲資本市場迅速崛起，金管會現正規劃於高雄亞灣區打造「亞洲資產管理中心」，推動高雄朝向智慧城市與區域金融樞紐邁進。安...

小資投資人崛起 口袋證券「銅板價」手續費助創財富

年輕投資人逐漸成為股市的重要力量，根據臺灣證券交易所統計，全市場30歲以下開戶人數已達220萬人，較前一年大幅成長32%...

新台幣開盤升1.2分 為30.16元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.16元開盤，升1.2分

國銀外幣存款大減582億 美降息趨勢未變 本季恐再縮水

據金管會統計，2025年3月國銀外幣存款餘額15兆1,610億元，從歷史高點下滑，月減582億元是史上同期第五大，年增降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。