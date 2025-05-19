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國銀首季海外狂賺267億元飆新高 銀行圈示警：下季恐慘吞匯損

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布2025年首季國銀海外分子行稅前盈餘266.8億元飆史上同期新高。圖／聯合報系資料照片
金管會公布2025年首季國銀海外分子行稅前盈餘266.8億元飆史上同期新高。圖／聯合報系資料照片

金管會公布2025年首季國銀海外分子行稅前盈餘266.8億元飆史上同期新高，年增22%，近9成獲利貢獻來自亞洲市場，其中香港、大陸、日本、泰國和寮國獲利均同寫史上同期新高；惟金融圈示警，第2季美元驟貶，海外獲利恐將全被匯損吞噬。

4月至今，美元對台幣已驟貶近9%，台資銀行海外分子行投資、放款全都是以美元計價，弱勢美元換成台幣，規模和獲利將全受重擊，「利差、投資根本無法彌補近10%匯損」，第2季獲利恐難樂觀。

一家行庫主管坦言，第2季受川普關稅議題和匯損衝擊，亞洲市場中，尤其是新南向國家的企業戶投資建廠多陷入觀望，當地放款或投資又多是以美元計價，匯損衝擊很大。

又以美元資金供應地、做本位貨幣的美國、香港及新加坡等新南向國家恐成重災區，預料第2季負面效應就會出現。

金管會公布2025年首季國銀海外分子行獲利狀況。國銀海外布局全球五大洲中，首季亞洲、歐洲各賺230億元和5.9億元均寫史上同期新高，各年增12%和1.2倍，另美、非洲和澳洲等三大洲全陷衰退，均因利息淨收益減少。

前五大最賺市場是香港、新加坡、大陸、美國和越南，與上季排名相較，大陸再度踢走美國擠入前三，更與新加坡並列第二大。金管會指出，美國降息，利差縮小，使美國首季獲利年減3%降到20.8億元的近四年同期新低。

香港首季大賺127.4億元寫史上同期新高，是國銀海外最賺市場，年增8%或9.7億元，年增額也居冠，寫獲利與成長動能最強的雙料冠軍，主因是聯行拆存利息淨收益、手收和投資淨收益都增加。

大陸與新加坡首季均賺27.9億元，並列海外獲利亞軍，各年增21%和17%，大陸以利息和投資收益增加較多，新加坡則以手續費為貢獻主力。

台資銀行對中港曝險額一路降，為何獲利反創高？銀行主管說有三大主因，一、曝險額下降，中港提存呆帳準備減少，會沖回盈餘，二、地緣政治風險提高，銀行擇高利差的中港企業承作，三、投資以歐美等投資等級債，非中港當地企業債券，反增加投資收益。

至於新南向18國首季賺64.9億元，是歷年同期次高，惟僅年增2.8%，成長動能現疲，以新加坡和泰國為貢獻主力，澳洲、菲律賓、印尼都因增提呆帳而陷入衰退。

美國 新加坡

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