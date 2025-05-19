明台產險推「釋迦の好險」 強化臺東農友抗颱保障

繼「保柚の好險」與「柑橘の好險」獲得農民熱烈支持後，三井住友海上集團明台產物保險再度與農業部攜手，推出全新風速參數型農業保險商品「釋迦の好險」（明台產物風速參數番荔枝保險），自即日起至114年6月13日止開放臺東縣農友投保。

根據農糧署112年統計，全臺釋迦種植面積中，臺東縣占比高達96%，為主要產地，然釋迦生長期正值夏秋颱風季，易受強風影響導致果實掉落與枝幹損傷。以105年尼伯特及112年海葵颱風為例，釋迦損失金額逾億元，對農民造成重大經濟損害。

為協助農友因應風災風險，「釋迦の好險」保單設計採風速參數模式，投保區域涵蓋臺東縣14個鄉鎮市，保險期間自保單生效日起至114年12月1日止。明台產險商品本部代理本部長賴俊州指出，當保單約定的氣象站於颱風期間測得最大瞬間風速達蒲福風級10級以上，即可啟動理賠機制，提供農民即時保障。

為提升農友認識，明台產險將於5月至6月初，與農糧署及各地政府合作，於臺東各鄉鎮舉辦保險說明會，說明保障內容及理賠申請流程。農友只需備妥地籍資料或土地使用同意書等文件，即可前往所在地農會或明台產險分公司辦理投保。

此外，農業部農糧署提供保費補助，每公頃最高補助3萬元，占總保費一半，各地政府亦視實際公告額外補助。農友可依公告期限，向基層農會申請補助。透過「釋迦の好險」，有望強化臺東農民抵禦天然災害的韌性，穩定釋迦產業發展。