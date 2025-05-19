快訊

520談話「聚焦3主軸」 賴總統宣告執政第2年迎風轉型之路

三峽車禍死傷慘重！老師目睹過程 憶驚悚畫面淚崩

明台產險推「釋迦の好險」 強化臺東農友抗颱保障

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

繼「保柚の好險」與「柑橘の好險」獲得農民熱烈支持後，三井住友海上集團明台產物保險再度與農業部攜手，推出全新風速參數型農業保險商品「釋迦の好險」（明台產物風速參數番荔枝保險），自即日起至114年6月13日止開放臺東縣農友投保。

根據農糧署112年統計，全臺釋迦種植面積中，臺東縣占比高達96%，為主要產地，然釋迦生長期正值夏秋颱風季，易受強風影響導致果實掉落與枝幹損傷。以105年尼伯特及112年海葵颱風為例，釋迦損失金額逾億元，對農民造成重大經濟損害。

為協助農友因應風災風險，「釋迦の好險」保單設計採風速參數模式，投保區域涵蓋臺東縣14個鄉鎮市，保險期間自保單生效日起至114年12月1日止。明台產險商品本部代理本部長賴俊州指出，當保單約定的氣象站於颱風期間測得最大瞬間風速達蒲福風級10級以上，即可啟動理賠機制，提供農民即時保障。

為提升農友認識，明台產險將於5月至6月初，與農糧署及各地政府合作，於臺東各鄉鎮舉辦保險說明會，說明保障內容及理賠申請流程。農友只需備妥地籍資料或土地使用同意書等文件，即可前往所在地農會或明台產險分公司辦理投保。

此外，農業部農糧署提供保費補助，每公頃最高補助3萬元，占總保費一半，各地政府亦視實際公告額外補助。農友可依公告期限，向基層農會申請補助。透過「釋迦の好險」，有望強化臺東農民抵禦天然災害的韌性，穩定釋迦產業發展。

農民 保險 保單

延伸閱讀

農業部114年度被凍結預算33.9億 今朝野同意全數解凍

禁餵遊蕩動物法制化 陳駿季：動保反彈過大暫緩

農業移工聘僱恐錯過季節 陳駿季：希望勞動部獨立審查

高雄稻作空包彈嚴重 立委：農業部不補助就不解凍預算

相關新聞

中國信託證券聯手中信兄弟 推反詐親子共學

中國信託證券與中信兄弟棒球隊合作，於5月16日邀請台中市東興國小學童與家長進場觀看中信兄弟主場賽事，並在賽前舉辦「進化吧...

安永設點高雄！攜手打造亞洲資產管理新重鎮

隨著亞洲資本市場迅速崛起，金管會現正規劃於高雄亞灣區打造「亞洲資產管理中心」，推動高雄朝向智慧城市與區域金融樞紐邁進。安...

小資投資人崛起 口袋證券「銅板價」手續費助創財富

年輕投資人逐漸成為股市的重要力量，根據臺灣證券交易所統計，全市場30歲以下開戶人數已達220萬人，較前一年大幅成長32%...

新台幣開盤升1.2分 為30.16元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.16元開盤，升1.2分

國銀外幣存款大減582億 美降息趨勢未變 本季恐再縮水

據金管會統計，2025年3月國銀外幣存款餘額15兆1,610億元，從歷史高點下滑，月減582億元是史上同期第五大，年增降...

台新銀 攜手高檢署防詐

台新銀行5月16日與台灣高等檢察署攜手合作，在台新金控董事長吳東亮與法務部長鄭銘謙雙重見證下，共同簽署「戰神專案」防詐合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。