傳元大人壽董座將由翁健接任 元大證金董座吳杰掌舵

元大金旗下元大人壽及元大證金19日公告董事會改選結果，市場預料，元大人壽董事長將由元大金控總經理翁健接任，原任董事長江朝國因董事任期屆滿卸任。而元大證金董事長可望由元大投顧副董事長吳杰接任。

元大人壽此次董事會改選中，原任董事江朝國、宋耀明及劉明郎卸任，新任董事名單包括元大金控總經理翁健、法遵長邱文卿及風控長賴姬葦，反映元大金控對集團內部整合與風控重視程度提升。此外，原任董事郭軒岷（元大人壽總經理）、馬維建、馬維辰與吳杰則全數續任。

元大人壽董事因原屆期自2022年6月1日至2025年5月31日即將屆滿，進行改選。董事與獨立董事名單出現部分異動，新任董事與獨立董事將自2025年6月2日起正式生效。

獨立董事部分，原任劉啟群（台大會計系教授）、吳崇權（保發中心總經理）、楊曉文（政大金融系教授）、孫雅麗（台大資管系教授）續任，袁惠兒則未列入新任名單。

此次改選屬於例行性任期屆滿作業，無重大異動比率或監察人變動比例，對公司營運與治理結構維持穩定。

元大證金19日也公告完成董事改選作業，因原任期自2022年6月1日至2025年5月31日屆滿，依規辦理改選，新任人員將自2025年6月2日起正式生效。本次改選中董事名單略有異動，監察人則全數留任，確保公司治理穩健銜接。

本次董事會改選，原董事長龔紹興卸任，改由元大投顧副董事長吳杰接任，為此次唯一新進董事人選。其餘董事林添富（元大期貨董事長）、楊聖慧（元大證金總經理）、劉明郎（元大金控營運作業長）、郭美伶（元大金控數金長）皆續任。監察人部分則由麥煦書（元大金控財務長）與錢韋靜（元大證券副總經理）持續擔任，無異動情形。

新任董事吳杰具備深厚金融市場經驗，現職元大投顧副董事長，熟悉集團策略與法人運營，未來將為元大證金在業務推進與資源整合方面注入更多能量。