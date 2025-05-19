快訊

三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

股匯皆疲 新台幣量縮翻貶收30.205元

中央社／ 台北19日電

國際信用評等機構穆迪（Moody’s）調降美債評等，衝擊市場信心，台灣股匯市今天同步走疲，新台幣兌美元收盤收30.205元，貶值3.3分，由於市場觀望氣氛轉濃，交投清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.55億美元。

穆迪以美國政府債務持續攀升為由，宣布調降美債評等，美國失去最後一家大型信評機構給予的3A最高評等，打擊市場信心，美元資產承壓，美元指數應聲下挫，美債殖利率彈升。

台灣股匯市今天同步走弱，台股因AI機器人題材鈍化，賣壓沉重，下跌319.86點，收在21523.83點。三大法人賣超台股166.39億元，其中外資賣超130.5億元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.16元，先是反映美元下挫，升至盤中高點30.125元，但美元買盤陸續進場，加上台股下跌，匯價由升轉貶，最低觸及30.225元。

外匯交易員指出，美債遭降評，市場有反映、但不大，因為三大信評機構的標普、惠譽先前均已降評，穆迪跟進不太意外，而「A5和牛變A4，還是高級牛排」，但消息面帶來波動，亞股今天表現疲軟，新台幣隨之走弱。

外匯交易員認為，國際局勢動盪，多少動搖投資人對美元資產信心，重新調整資產結構，使得近期金融市場持續震盪，但美債在市場仍具有標竿地位，穆迪調降美債評等的衝擊有限。

隨著時序接近月底，外匯交易員也說，出口商緊盯匯價，30.200元上方就陸續進場拋匯，新台幣往上的賣壓蠻大，預估新台幣仍將延續區間整理格局，於30.2元至30.5元之間波動。

新台幣 外匯 台股

延伸閱讀

美國痛失3A信評 法人：債券投資應重收益提升下檔防護

美公債賣壓湧現 30年期殖利率飆至5% 反映穆迪降評

川普減稅法案在美國眾議院委員會過關 為全院表決鋪路

台股因這兩個理由拉回 法人高喊免驚、看好兩大族群有戲

相關新聞

中國信託證券聯手中信兄弟 推反詐親子共學

中國信託證券與中信兄弟棒球隊合作，於5月16日邀請台中市東興國小學童與家長進場觀看中信兄弟主場賽事，並在賽前舉辦「進化吧...

安永設點高雄！攜手打造亞洲資產管理新重鎮

隨著亞洲資本市場迅速崛起，金管會現正規劃於高雄亞灣區打造「亞洲資產管理中心」，推動高雄朝向智慧城市與區域金融樞紐邁進。安...

小資投資人崛起 口袋證券「銅板價」手續費助創財富

年輕投資人逐漸成為股市的重要力量，根據臺灣證券交易所統計，全市場30歲以下開戶人數已達220萬人，較前一年大幅成長32%...

新台幣開盤升1.2分 為30.16元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.16元開盤，升1.2分

國銀外幣存款大減582億 美降息趨勢未變 本季恐再縮水

據金管會統計，2025年3月國銀外幣存款餘額15兆1,610億元，從歷史高點下滑，月減582億元是史上同期第五大，年增降...

台新銀 攜手高檢署防詐

台新銀行5月16日與台灣高等檢察署攜手合作，在台新金控董事長吳東亮與法務部長鄭銘謙雙重見證下，共同簽署「戰神專案」防詐合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。