台灣智慧科技島 主題式業績展望會隆重登場

全球科技盛典—台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將於5月20日隆重開展，臺灣證券交易所2025年首度攜手此國際科技大展，舉辦「台灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」，自5月20日至23日於南港展覽館一館6樓登場。活動匯聚科技與金融領域專業人士，展現資本市場與產業創新融合的嶄新樣貌，為COMPUTEX注入雙軸動能，開啟跨界合作新篇章。

活動首日開幕將邀集多位重量級嘉賓與產業代表蒞臨，見證台灣資本市場與智慧科技產業深度接軌的重要時刻。這次主題式業績展望會，聚焦半導體、AI算力、智慧製造、綠色永續等前瞻議題，攜手25家優質上市櫃企業集結登場，橫跨多元領域，包含全球製造龍頭、半導體封測霸主、IC設計領航、智慧製造整合先驅及金融服務巨擘等，展現臺灣企業於全球產業鏈中的創新實力與國際競爭潛力，活動內容精彩豐富。

活動期間亦特別安排產業專家進行主題演講，針對科技趨勢如AI、機器人及半導體等核心領域進行深入解析，為與會嘉賓提供國際視野與多元觀點，共同探討台灣產業於全球市場的新定位與新機會。同時，臺灣證券交易所亦將進行說明會，聚焦「亞洲資產管理中心」政策，以及在全球貿易競合壓力下，台灣資本市場如何以制度創新與政策支持開創突破路徑，展現市場韌性與競爭力。

截至開幕前，逾200名機構投資人報名，多達2,200場次。完成報名的機構投資人除可自由進出COMPUTEX展場，亦可憑證進入南港展覽館2館4樓COMPUTEX Hospitality Lounge，體驗資本市場綜覽等服務，讓機構投資人觀展與參與業績展望，一次到位！活動期間25場業績展望會亦將同步於YouTube直播，供投資人線上參與(https://www.youtube.com/@ustv/streams)。