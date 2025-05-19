富邦人壽大力支持高科大舉辦「2025第十九屆全國保險金融教育研討會」

為實踐企業社會責任，提供國內外金融保險相關政府單位、企業及產業界人士一個互動交流的平台，富邦人壽贊助第十九屆「全國保險金融教育研討會」。本次研討會於5月16日假高雄科技大學第一校區國際會議廳隆重舉行，以「永續保險金融生態系：創新與共創」為主題，聚焦保險金融產業在永續發展下的創新策略與合作模式。研討會特邀金融監督管理委員會古坤榮主任秘書、及富邦人壽周資為執行副總蒞臨致詞，期望凝聚產官學研界力量，共同推動保險金融產業邁向永續轉型。本次研討會吸引近200名師生共襄盛舉，不僅促進保險金融之研究與推廣，也為保險金融教育與實務發展注入新動能。

2025第十九屆全國保險金融教育研討會 邀產官學界共襄盛舉

國立高雄科技大學風險管理與保險學系系主任洪敏三開場表示，感謝致理、朝陽、臺中科大及德明財經等四所夥伴學校共同參與本次研討會，並感謝贊助單位與來自產官學界的嘉賓蒞臨支持，齊聚推動保險金融創新與永續發展，為產學合作注入新動能。

金管會主任委員彭金隆以影片預祝研討會圓滿成功，表示金管會將推動永續保險金融生態，鼓勵創新商品與普惠金融，預告開放數位保險公司設立，吸引新創加入，激發金融創新動能。

金融監督管理委員會古坤榮主任秘書蒞臨致詞，以自身經驗鼓勵在場同學精進自身所學，並表示金管會放寬申請業務試辦範圍，有利於擴大保險生態圈，持續創新，讓保險服務便利有效能。富邦人壽執行副總經理周資為接續指出，藉由本次研討會之契機，持續提高各界對企業永續、永續治理的重視，也期盼透過本次研討會，可再進一步深化產學合作，為保險產業培育更多優秀人才，迎向未來挑戰。

產學合作培育優秀人才 向青年學子宣導防詐

近年來詐騙事件頻傳，手法也日益翻新，富邦人壽響應政府的打詐政策並實踐「公平待客」理念，特別在本次研討會的徵才攤位上宣導防詐知識，參與者可透過掃描圖碼，觀看由警政署製作的生動有趣反詐影片認識最新詐騙手法，進而提升防詐意識，減少受害事件、降低財務損失。

與會學生表示，透過此次研討會，不僅對最新的保險金融知識與產業趨勢有更深入的理解，也透過與業界專家的互動，獲得寶貴的實務經驗，不但激發創新思維，也學會如何在保險金融領域實踐永續發展，這些經驗對於畢業後的職業發展大有裨益。

富邦人壽深知財經保險教育的重要性，將其視為履行企業社會責任的核心之一，為使全台不同族群、年齡、地區的民眾都能接觸金融保險知識、提升金融風險抵抗力，富邦人壽積極將保險教育觀念持續向下扎根，包括贊助天下雜誌教育基金會設計「希望閱讀護照」讓國中國小生意識到生活中的風險；舉辦「高中生財經素養課程」透過短影片及問答活動，傳遞金融保險暨防詐知識；製作「校園直擊街訪影片」透過實地街訪，讓大學生了解保險重要性及基礎知識等，以兼顧各年齡層共鳴感及淺顯易懂的保險教育內容，積極實踐「全民懂保險」之願景。