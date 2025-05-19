「2025富邦甲子盃」槌球賽事首度活力開打 參賽名額開放即秒殺

由台北富邦銀行基金會所主辦「2025富邦甲子盃」賽事，今年首度加入槌球比賽，受到全台長者的歡迎，開放報名當日名額即秒殺，其中最高齡參賽者為88歲，平均參賽年齡為68歲，5/17賽事在臺北市觀山河濱公園槌球場盛大舉行。延續「活躍健康、人際共融」的理念，鼓勵長者從事健康休閒活動，並增進世代間人際交流，富邦甲子盃系列賽事還有多年來廣受長者喜愛的桌球及圍棋比賽，將於7/12舉辦，屆時歡迎有興趣民眾到場觀賽。

台北富邦銀行基金會表示，槌球能讓參與者得到全身鍛練，因為對體力強弱要求不高，能有效增強長者的心肌供氧能力、調節血液循環及鍛鍊手腦並用的協調能力，是非常適合長者的運動，故今年首度於富邦甲子盃系列賽事中引進槌球賽事，受到廣大長者歡迎。本次槌球賽事鎖定60歲以上樂齡族群為主，設有雙人百歲組及五人團體組，採混齡組合方式，共吸引來自全台156位選手報名參與，開放報名當日即秒殺。

本屆槌球賽事參賽者年齡層平均為68歲，參賽者超過70歲以上者超過1/3，最高齡參賽者達88歲，無論年紀大小，都展現出旺盛的運動熱情與積極生活態度。本次參賽者來自全台各地，還有來自澎湖、台東等地的選手特地到台北參賽，有的參賽者更是全家出動當啦啦隊，充分體現槌球運動跨區域、跨世代的魅力與凝聚力，比賽場內外笑聲與加油聲此起彼落，熱烈氣氛中展現槌球「競技中有交流、交流中有友誼」的精神。

基金會成立以來，長期關懷銀髮長者，自2018年開始舉辦「富邦甲子盃」，為中高齡朋友提供桌球、圍棋、歌唱比賽等促進身心健康的競賽活動，今年特別加入適合長者的槌球比賽，希望能透過多元的方式，增進長輩們的身心健康。台灣即將邁入超高齡社會，大家都希望活到老、健康到老，基金會除了舉辦甲子盃系列活動外，並和各地的基金會或醫療院所合作，為長輩們安排各種室內外休閒活動，同時也贊助偏遠地區安養機構、照顧中心等，陪伴長者正向、樂觀面對人生黃金歲月，帶動樂活人生。

值得一提的是，槌球近年來在台灣的推廣成效顯著。隨著地方政府積極建設河濱槌球場地及推動長者運動政策，槌球迅速成為中高齡族群最受歡迎的戶外運動之一。不僅有助於維持身體機能、促進心肺健康，更因運動節奏適中、規則親民，深受銀髮族及跨世代社群的喜愛。各地社區大學、樂齡學習中心亦紛紛開設槌球課程，使槌球成為串聯社群、促進世代交流的重要平台，象徵台灣邁向健康老化、活躍老化的重要力量，亦是富邦甲子盃將槌球納入比賽項目的重要原因。

活動當天，富邦期貨也設攤宣導金融防詐活動，提醒民眾進行投資理財前務必停看聽，注意風險，審慎確認所做投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身投資權益及保障財產安全。

2025富邦甲子盃的桌球、圍棋賽即將於7/12假臺北和平籃球館舉辦。台北富邦銀行基金會秉持永續發展精神，未來將持續辦理多元休閒活動，陪伴長者與各世代迎向更健康、充實的銀髮人生，實踐「樂齡一甲子×世代零距離」的美好願景。