中國信託證券聯手中信兄弟 推反詐親子共學

中國信託證券與中信兄弟棒球隊合作，於5月16日邀請台中市東興國小學童與家長進場觀看中信兄弟主場賽事，並在賽前舉辦「進化吧！證券親子練習生」親子共學活動，推廣基礎理財知識與反詐教育。本次親子活動不僅融合了聯合國永續發展目標（SDGs）中的SDG 4優質教育、SDG 3健康與福祉、SDG 16和平、公正與健全制度以及SDG 17夥伴關係四大面向，也期望藉由支持運動賽事連結在地社群，為社會帶來投資與反詐教育從小扎根的正向影響。

本次活動於台中洲際棒球場舉行，邀請80名台中市東興國小學童與其家長參與。中國信託證券在球賽開打前設計趣味故事導讀演出，藉由角色對話帶領孩子認識基礎理財觀念並建立防詐意識。導讀結束後，現場舉辦有獎問答，孩子們熱情搶答，家長也熱心參與，在親子互動中強化學習記憶。活動當天更特別邀請中信兄弟應援團「製噪機」舞蹈擔當—Gary驚喜現身，與孩子開心合照，增添現場歡樂氣氛。

中國信託證券強調，相信金融素養應該從小培養，讓孩子從遊戲或故事中建立理財與反詐觀念，進一步培養責任感與判斷力。這次活動不只是場賽前趣味活動環節，更是該公司長期深耕金融普惠與推廣反詐的實際行動。

中國信託證券打詐不遺餘力，除了安排內部紮實教育訓練，自去年起積極參與證交所「5D防詐行動」，公司安排秘密客實地訪查各營業據點的詐騙通報程序，將防詐意識深度融入金融服務，2024年更榮獲證交所反詐騙評鑑優秀獎。

未來，中國信託證券將持續透過多元形式推廣金融知識普及，深耕社區、強化企業ESG價值實踐，與社會共同前進，實踐企業責任。