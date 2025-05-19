中華信評：中租延滯案件金額仍呈升高趨勢 但不對信用結構造成壓力

中華信評預期，中租控股股份有限公司（5871）需要較長時間方能恢復獲利能力與資產品質。中租控股集團2025年第1季的延滯案件金額仍呈現升高趨勢。不過，由於營業利益應可吸收相關的高授信成本，因此改善時間拉長應不會對該集團受評融資與租賃子公司的信用結構造成壓力。

中華信評依據中租控股的合併集團信用結構得出該四家子公司的評等結果。中租控股為中租迪和股份有限公司、合迪股份有限公司、仲信資融股份有限公司以及中租汽車租賃股份有限公司（評等均為twA+/穩定/twA-1）的母公司。中租控股近日公布其截至3月31日止的營運績效表現與資產品質指標。該集團的利差因其享有高利潤率的國內中古車融資業務規模縮減而持續面臨壓力。

由於業務成長動能趨緩導致營收減少，加上授信成本仍高，該集團2025年第1季的獲利成長依然陷入停滯。此外，因總體經濟走勢疲弱（尤其是中國大陸）以致不良資產回收進度延遲，加上資產成長與前一季相較持平，中租第1季的延滯案件率持續呈現上升趨勢。

中華信評認為，中租控股集團相對於其風險結構而言強健的資本水準，將持續為其合併集團信用結構提供支撐。該集團第1季的年化授信成本為2.7%，略高於中華信評先前的預測，並與2024年的高點相近。儘管如此，中租控股今年第1季依年化基礎計算的資產報酬率仍達到2.3%的令人滿意水準；中華信評認為，此資產報酬率水準足以支應資產品質若進一步受壓所帶來的額外授信成本。

此外，中華信評認為，在風險控管趨嚴（特別是中國大陸業務）的情況下，中租控股2025年至2026年有所趨緩的成長腳步，應有助於該集團在該段期間內維持強健的資本水準。