助攻新鮮人保險事業藍圖 永達保經打造系統化育才機制

根據行政主計總處2024年統計資料，金融保險業以平均月薪10.7萬元、年終獎金近27萬元，穩居全台高薪榜首。但許多年輕人對保險業心存疑慮，擔心沒人脈、怕被拒絕、做不起來。因此永達保經打造系統化育才機制，結合雲端課程、實務對練、接續名單與企業家思維訓練，幫助新鮮人成長、快速進化，穩紮穩打走出自己的保險事業藍圖。

保險業務入行門檻看似不高，卻隱藏著極高的成長天花板。永達保經表示，對於剛出社會、資源有限的年輕人來說，保險是一個發展空間極大的產業，近乎「零成本創業模式」，不像傳統創業需要大筆資金投入，卻有機會累積高報酬。更重要的是，為了開發客戶，促使自己主動接觸更高端的客群──企業主、老闆、專業人士，進而「重構自己的人脈圈層」，推動自我成長，讓年輕人有機會超越同齡人，對心態與格局都是極大的提升。

永達保經提到，優秀的保險業務，講求的是專業，是金融整合的顧問角色，甚至能帶來社會地位的提升。透過不斷地挑戰與開發，年輕人可以慢慢轉換心態，從上班族變成企業家，這是很多產業給不了的心態訓練。

為了育才、留才，永達保經推出4大工具，第一、系統化訓練平台：專注退休規劃與風險管理，培養以保險解決問題的能力。第二、實務型雲端課程：提供豐富案例與實務知識，協助快速掌握實務技巧。第三、接續客戶制度：讓年輕人有機會接觸高價值客群，突破人脈同溫層的限制。第四、保險企業家策略：不只教如何行銷，更教同仁打造發展組織的模式。

永達保經建議剛進入保險業的新鮮人以銷售為主、增員為輔，銷售可以讓新鮮人快速獲得成就感與收入，建立留任的信心；組織發展則有機會建立「戰友系統」，提升責任感與動力。年輕人最大的優勢是號召力與影響力，透過「一帶一」的模式，有助激發彼此潛力，成為更強大的團隊戰力。

永達保經強調，在少子化、高齡化的時代背景下，台灣平均每人持有2.6張保單，看似飽和，對比每人擁有7張保單的日本，其實潛藏巨大的退休與傳承需求等待開發。保險業不但沒有過時，反而更貼近未來社會的實際需求。