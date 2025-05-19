安永設點高雄！攜手打造亞洲資產管理新重鎮

隨著亞洲資本市場迅速崛起，金管會現正規劃於高雄亞灣區打造「亞洲資產管理中心」，推動高雄朝向智慧城市與區域金融樞紐邁進。安永聯合會計師事務所宣布，已成立資產管理中心服務團隊，並在高雄設立在地服務據點，未來將與專區內的銀行與金融機構緊密合作，期望共同建立資產管理生態圈，為企業與高資產客戶提供兼具國際視野與本土深度的專業服務。

安永所長傅文芳指出，在當前地緣政治風險升高、全球市場波動加劇的背景下，台灣憑藉穩健的經濟發展與區位優勢，具備成為亞洲資產管理關鍵樞紐的潛力，安永此次組建資產管理團隊，不僅呼應政策推動，也希望透過結合內部專業資源與外部合作夥伴，協助企業與個人在跨境財務、家族治理、資產配置等多元領域上，獲得具深度與前瞻性的支持，這項布局不僅是對高雄潛力的肯定，更是實際為高雄資產管理專區注入動能，開創政策、專業與產業共榮的新局面。

安永稅務服務部營運長林志翔補充，這次不只是單純成立服務團隊，更是動員安永全球資源，導入涵蓋審計、稅務與法律的完整顧問體系。安永旗下的家族辦公室早已累積多年實務經驗，可提供家族傳承規劃、財富保全、企業永續發展等專業建議，補足金融機構在高資產服務中對跨境稅務與治理規劃的不足，進一步形成策略互補、共創資產管理新局。

安永也特別關注南部市場的潛力。長年深耕當地的安永稅務服務部執業會計師吳文賓指出，許多南部中小企業與隱形冠軍企業正處於轉型國際化與資本市場調整的關鍵期，對顧問團隊的需求不僅止於投資報酬，更重視長期信任關係與風險管理能力。特別是南部企業家對家族傳承與企業永續的意識普遍較高，因此更需要能結合在地經驗與全球資源的夥伴協助。安永藉由貼近產業脈動與深耕地方經驗，未來可與金融機構協作，針對企業資產盤點、傳承規劃與稅務遵循等議題提供整合性解決方案，提升整體資產運用效能。

安永此次於高雄推動資產管理中心的計畫，看得出長期看好台灣南部發展潛力的戰略眼光，結合跨國資源、跨領域專業及與金融機構的合作機制，未來有望進一步深化高資產與家族企業的服務深度，協助高雄發展為亞洲資產管理新重鎮，這不僅是專業投入，更是一場由產業、顧問與政策三方共同推動的深層轉型。