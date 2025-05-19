小資投資人崛起 口袋證券「銅板價」手續費助創財富

年輕投資人逐漸成為股市的重要力量，根據臺灣證券交易所統計，全市場30歲以下開戶人數已達220萬人，較前一年大幅成長32%，增幅為各年齡層之冠。同時，30歲以下族群平均每戶每月交易量約16萬元，普遍採取「積少成多」、「長期布局」的穩健投資策略。口袋證券為滿足年輕人與小資族的投資需求，推出「小資方案」，大幅降低交易手續費成本，真正解放小資投資人的口袋。

證交所數據也指出，年輕及小資族群的「定期定額」人數占整體36%，「零股交易」人數占整體25%。口袋證券表示，此次推出的小資方案，只需一個銅板的手續費，即可滿足絕大多數年輕投資人的「定期定額」與「零股交易」需求，只要每月交易量符合台股新台幣28萬以下或美股2,000美元以下，並符合交易筆數限制，即能輕鬆享有超低的手續費用，活動相關細節資料可參考口袋證券小資專案活動頁。

口袋證券進一步表示，近期美國對等關稅政策造成市場明顯波動，而口袋證券的18至30歲新開戶人數在政策發布後的一周內逆勢大幅成長217%，充分展現年輕與小資族群透過口袋證券的數位工具積極抓住市場震盪中的投資機會。年輕及小資族群更可透過這次「小資方案」超低手續費的優勢，更有效且靈活地布局市場。

口袋證券提醒投資人，投資市場機會與風險並存，務必謹慎評估自身財務狀況，以穩健理性的態度參與投資。未來，口袋證券將持續推陳出新，提供更多適合年輕族群及小資投資人的理財工具與方案。