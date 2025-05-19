520行情金融股補漲 這五檔金控外資大買且高殖利率吸睛

520總統就職周年將至，台股在類股輪動基調下，漲幅落後的金融股可望掀起補漲行情，成520盤面焦點。其中有五檔金控股上周外資買超逾萬張且最新現金股息殖利率超過4%，最為吸睛，這五檔金控股中，首推國泰金（2882）與中信金（2891），外資上周分別買超7萬多張、15萬餘張，且現金股息殖利率分別高達5.55%、5.47%。

其次為台新金（2887）外資上周買超4.6萬張，現金股息殖利率5.3%，凱基金（2883）最新現金股息殖利率4.95%，外資上周買超4萬多張，外資上周買超元大金（2885）1.7萬餘張，而元大金現金殖利率也有4.62%的亮眼水準。

台新投顧副總經理黃文清指出，外資5月以來明顯買超台股，到上周五本月來已經買超台股2,200億元以上，近期著墨金融股較多，由於金融股產業特性跟股性都是比較落後反映，4月獲利欠佳但5月資本市場回穩，對金融業獲利展望也有利，再加上金融股向來是政策控盤工具，並有公股族群做多，520行情金融股可望表現展開補漲。

以金融股最新的現金股息殖利率來看，除了前述五檔金控股外資近一周買超上萬張，且現金殖利率在4%以上，其他還有多檔金控股外資上周也買超上萬張，其現金殖利率也有接近4%，如玉山金（2884）外資上周買超3.3萬張，現金殖利率有3.98%，以及兆豐金（2886）外資上周買超3.8萬張，現金殖利率也有3.91%水準。高殖利率概念除吸引長線投資人的資金進駐，加以上周外資對金融股買超相當積極，為金融股籌碼面添柴火，使得漲勢落後的金融股，可望在520出現補漲行情。