市場逐步消化關稅利空 風險資產再度吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

關稅戰趨緩，資金流出貨幣市場基金，回流風險資產。資金流向顯示，美股基金終止連四周淨流出，印度基金連五周淨流入，非投資等級債基金吸金為44周來新高，新興市場債券基金吸金達兩年多來新高。

EPFR統計，到5月14日為止的一周，所有股票型基金合計吸金250億美元，平衡型基金進帳12億美元，另類基金吸金17億美元，債券型基金吸金136億美元。不過，貨幣市場基金則失血175億美元。

在成熟市場方面，美股已突破普宣布對等關稅之前的價位，美股基金也終結連四周失血。其中，美股中小型基金出現元月底以來首度淨流入。歐股基金連五周進帳，日股基金則是過去12周以來第11周淨流入。

在新興市場方面，陸股基金已連三周失血，主要為中國境內基金遭淨贖回，境外投資陸股的基金則是連二周淨流入。印度基金連五周享有資金淨流入，顯示投資人無視於印巴之間的衝突。拉丁美洲基金出現2023年第3季以來最高淨流入，巴西基金吸金達18個月來新高。

債券基金投資人同樣調高風險承受度。長天期債券基金吸金為七周來新高，短天期債券基金失血金額為去年12月中旬以來新高。在新興市場債券基金中，投資人最愛中國大陸債券基金，尤其是人民幣計價陸債基金吸金更創歷史新高。

債券 吸金

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