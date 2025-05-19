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保險小百科／農險基金 架防護網

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台灣天然災害發生頻率高，農林漁牧業面臨的災害型態多變，據統計，近20年間，農業損失平均每年約112億元。

而我國農業保險體系逐步推進，2020年《農業保險法》通過，由財團法人農業保險基金（農險基金）作為農業保險中樞機構，建構危險分散機制，將各產險公司不同品項、不同型態保單之危險，廣納於農險基金，統籌進行風險管理，隨著農險基金於2021年7月正式運作，標誌我國農業保險制度建構完成。

我國農業保險危險分散及管理架構中，產險業應將承保危險之80%向農險基金為再保險，其第一層由農險基金與共保組織共同承擔，共保組織成員包括產險公司及再保險業。另外，農會、漁會擔任保險人或共保人，應將自留之危險全數向農險基金為再保險，並由農險基金自留或部分分出安排再保險。

保險 產險 農業

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