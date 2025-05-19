專家教你保／美元保單 兼顧保障、理財規劃

儘管過去幾年美元保單受到高利環境影響，吸引力相對失色，但由於美國將啟動降息循環，市場普遍預估這波降息將持續至2025年，對有多元資產布局需求的民眾而言，美元保單向來也是多數人進行資產配置、分散風險的主要選擇之一，接下來可望再次受到民眾的青睞。

美國啟動降息將使美元走弱，如果民眾預算充足，想要布局海外資產或是滿足多元資產配置需求，能趁美元匯率較低的時刻換匯，減輕繳美元保費的成本，透過美元利變型壽險商品強化自身保障，並能藉由美元幣別的資產配置，分散市場波動可能造成資產減損的風險。

圖／經濟日報提供

此外，由於台灣經濟及投資市場規模相對美國較小，加上美元仍是國際間的主流強勢貨幣，故相同類型及繳費年期的傳統壽險商品，美元保單的預定利率往往較台幣保單高，對於想滿足多元資產配置、退休理財規劃、資產傳承或是想購買較高保障的民眾，美元保單會更具吸引力。

而目前市面上的美元保單，包括傳統壽險商品或是投資型商品皆有提供美元計價的保單。其中，投資型保單結合保險與投資功能，保單帳戶價值受投資標的績效影響。而利變型壽險保單以保障為主，不僅具有傳統型保單提供預定利率下的客戶權益，另外還多了宣告利率，在宣告利率的機制下，保戶有機會享有增加回饋金，兼具保障及資產累積的效果。

對於理財規劃採取較保守穩健的民眾，可以透過支付較低的保費，購買傳統型壽險擁有基本的保障；如果是較積極布局的民眾或是在預算相對無虞下，願意支付較多保費者，則建議購買利率變動型壽險，有機會透過宣告利率機制提高保障。

但也要提醒民眾，宣告利率會根據市場情境及保險公司經營狀況調整，不僅是浮動利率，下限亦可能因市場利率偏低，而導致無最低保證。投保時不能以宣告利率多寡作為唯一考量，必須詳加檢視商品內容，是否符合自身保障需求。如果是購買外幣計價的保單，還須特別注意匯率風險，在購買外幣保單前，除應審慎評估該保單保障範圍是否符合自身需求外，同時亦應將保單計價幣別所屬國家之政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。（本文由新光人壽資深副總經理林漢維提供，記者戴玉翔採訪整理）