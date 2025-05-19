退休金算盤／勞保、災保年金 符條件可併領

自2022年5月1日施行的《勞工職業災害保險及保護法》（災保法），明定勞工職業災害保險被保險人或其受益人如因不同保險事故，符合災保或其他社會保險年金給付條件時，可同時請領年金，亦即引進年金給付併領調整制度，以落實保障職業災害勞工及其家屬的經濟生活安全。

勞動部說明，依「災保法」第58條及其授權子法「勞工職業災害保險年金給付併領調整辦法」規定，遭遇職業傷病事故的災保被保險人或其受益人，同時符合災保年金或其他社會保險年金給付條件時，皆可請領，並依規定予以減額調整。

圖／經濟日報提供

勞動部官員解釋，近年為因應人口高齡少子女化，政府積極鼓勵中高齡勞工再就業，許多勞工朋友於領取勞工保險老年年金給付後，再度投入職場；若因而遭遇職業傷病保險事故，於符合災保年金給付條件時，就可以同時領取勞保老年年金與災保年金給付。

官員舉例說明，老王退休之後每月領取勞保老年年金給付1.8萬元，再受僱從事工作參加災保，投保薪資為3.4萬元，如果於工作中不幸遭遇職災事故致嚴重失能程度，請領災保失能年金每月1.7萬元（以平均月投保薪資50%發給），與老年年金合計金額為3.5萬元，因為總額已經超過其災保平均月投保薪資3.4萬元的部分，因此災保失能年金由1.7萬元調整為1.6萬元，調整後年金給付金額合計為每月3.4萬元。

勞動部表示，以老王的案例來說，在災保法施行以前，只能在勞保老年年金與職災失能年金僅能二選一擇優領取，因此，老王如果想要請領年金給付，金額為1.8萬元；但在災保法施行以後，兩者能夠併領，因此依照規定減額調整之後，老王可以請領3.4萬元，金額將達施行前的兩倍。災保法目的就是希望對職災勞工能有多一層保障。

勞動部並提醒，事業單位只要僱用一名勞工，包含工讀生及部分工時人員，即為就保及災保的強制投保單位，應於勞工到職當日申報參加就保及災保，並得自願參加勞保；僱用員工五人（含）以上者，應申報勞工參加勞保、就保及災保。

勞動部強調，災保法實施後，除擴大納保範圍，亦大幅提升給付水準，並參考先進國家立法例，引進年金給付併領調整制度，強化勞工朋友的經濟生活保障，雇主依規定為勞工申報加保，勞工發生保險事故時，可即時獲得相關保險給付之保障，若為職業災害保險事故，亦可分攤雇主勞動基準法之職業災害補償責任，有效降低勞資爭議。