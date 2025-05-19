網路投保鬆綁 出遊更方便

金管會近日宣布鬆綁網路投保規定，開放家長可透過數位身分辨識方式，為年滿七歲以上的未成年子女進行線上投保。若家長無法進行數位驗證，也能改以上傳子女身分證件與簽署投保意願書的方式，經由保險公司確認身分後，即可完成投保手續。產險業者普遍看好這項新措施，預期將有效推升網路投保件數與整體保費收入。

這項制度調整被視為台灣網路投保發展的重要轉捩點。過往包括旅平險在內的保單，如需為未成年子女投保，必須親自辦理或使用自然人憑證，程序繁瑣、門檻偏高。如今開放數位認證與線上文件上傳，不僅簡化流程，也大幅提升雙薪家庭與忙碌家長的投保便利性。產險業者指出，制度鬆綁有望進一步提高保險普及率，讓更多家庭能輕鬆獲得旅遊保障。

因應政策鬆綁帶來的市場動能，產險公司紛紛升級自家線上平台，力拚搶攻網路投保商機。以旅遊綜合保險為例，目前網路投保市占前三名分別為富邦產險、國泰產險與新安東京海上，各家平台皆針對用戶體驗進行優化，展現獨特的「獲客力」策略。富邦產險著重於保單CP值比較，特別標註新舊方案差異，方便消費者做出明智選擇；國泰產險則設計保費試算功能，用戶只需輸入旅遊地、天數與人數，即可迅速掌握預算與保額建議。

新安東京海上則強化保單情境設計，以「東京5日」、「日韓7日」、「美加10日」等行程為主軸，只要點選行程，系統即顯示對應保障內容與費率，有效降低消費者決策門檻，提升轉換率。中信產險亦打造清晰的網頁架構，將保單分為「國內旅行平安保險」與「國外旅行綜合保險」兩大類，並以條列式方式呈現保障內容。其中「恐怖主義行為限額附加條款」則針對高風險旅遊區域的保戶提供實用保障，強化風險控管。