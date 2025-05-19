挑旅平險 看地區風險特性

隨著國境解封與旅遊人潮回溫，國人旅遊保險意識逐漸抬頭。不過，面對市面上琳瑯滿目的旅平險商品，該如何挑選最合適的保障組合？專家建議，可根據旅遊地區的風險特性，優先選擇具備關鍵保障項目的旅平險與旅遊不便險，以降低行程中可能面臨的風險與損失。

極端氣候頻繁，班機因颱風、大雪延誤或取消已成常態。專家指出，旅遊不便險的保費不高，卻能涵蓋班機延誤、行李延誤與損失、旅程取消、更改與中斷等「六大保障」，建議根據行程內容與交通方式，選擇對應的保障範圍與金額，以備不時之需。

對首次出國或自由行旅客而言，將旅平險與旅遊不便險搭配投保更能提升保障效果。專家建議七大核心保障項目為：意外身故或失能、傷害醫療、海外突發疾病、班機延誤、行李延誤／損失、個人責任與緊急救援。不應只看保費高低，而應關注保障內容是否實用完整。

圖／經濟日報提供

旅遊地點不同，風險樣態也有所差異。以東南亞為例，當地醫療資源參差不齊，有些地區治安與交通環境不佳，加上氣候炎熱潮濕，傳染病與食物中毒風險偏高，因此建議加保傷害醫療與海外突發疾病保障，提升醫療應變能力。

至於東北亞國家，就要留意氣候風險，包括颱風、雪季等，可能造成的不便，或是增加的風險，例如可以增加海外突發疾病險、班機延誤險等，強化保障，讓旅途無後顧之憂。

若前往歐洲申根國家旅遊，則須特別留意旅平險是否符合申根簽證規定。根據申根公約，旅平險必須涵蓋整段申根區旅行期間、醫療保障額度不少於30,000歐元（約新台幣100萬元），並包含醫療送返與遺體運送等內容。若保障不足，可能影響簽證核發與入境資格。

目前國內包括中信產、新光產、新安東京海上、國泰產與富邦產等產險公司，皆有針對歐洲旅遊推出符合申根規範的保險商品，建議有歐洲行程規劃的旅客可事先比價並確認保障內容，為旅程增添一份安心保障。