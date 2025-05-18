3大壽險金控首季狂敲13萬張兆豐金 看中哪三大利多？

據各壽險金控揭露2025年3月底台股大額投資名單，國泰金（2882）、富邦金（2881）、凱基金三大金控，狂敲進兆豐金（2886），光首季共加碼了逾13.6萬張，以富邦金大買7萬張最多，法人認為，在關稅戰引發貨幣戰中，銀行型金控受傷程度最輕，自然引資金進駐。

一家金控主管說，美國降息帶動資金成本下降，供應鏈移轉可望帶動銀行聯貸與外幣放款成長，及匯率波動擴大也有助銀行承做避險需求增加，提高Swap（換匯）收益，三大利多均有利銀行型金控獲利。

銀行型金控中，又以海外布局完整受惠最大，如兆豐金、第一金（2892）、中信金（2891）和玉山金（2884）等，均是法人圈看好標的。

據數據顯示，國泰金3月底全線加碼所持有的十檔金融股，加碼前三大清一色都是銀行型金控，包括敲進中信金、永豐金（2890）近8萬張，兆豐金也加碼近5萬張，推升持金融股水位到1381億元，季增18%。

富邦金3月底持有七檔金融股，加碼最大手筆的是兆豐金，狂敲7萬張，在富邦金減碼聲浪中，一枝獨秀。富邦金3月底持金融股水位208億元是五金控最低者，季減三成。

凱基金3月底剔除玉山金，轉加碼兆豐金1.7萬張並新增元大金（2885），頗有汰弱留強換股操作態勢。凱基金3月底持金融股水位季增近8%到228.2億元。

以總投資台股（含市值減損）水位來看，3月底國泰金、凱基金、富邦金各季增0.4%，減少5%及20%，與台股同期季減10%相較，顯示國泰金、凱基金偏向大加碼，富邦金則大砍股。

有加計債券部位的中信金和新光金（2888），3月底總投資台股水位則各季減2%及增加0.5%，推估應偏向加碼台股為主。

金管會要求金控及所有子公司對同一人、同一關係人或同一關係企業的授信、投資等交易總餘額達30億元、或達金控淨值5%者，得按季向對外揭露，投資人也透過此資訊，略為窺見各大金控的投資操作態樣。