國泰金健康走 回響熱

「2025國泰金控健康走」17日於台北敦煌碼頭（敦煌疏散門）熱鬧登場，由國泰金控（2882）總經理李長庚率領高階主管，一同為活動揭開序幕，現場共吸引逾5,000位民眾，偕親友及毛小孩，一同在夏日午後的河岸碼頭邁步「齊步走」，共同完成金融業最大健走活動的壯舉。

一起為活動開場起步走的國泰金高階主管除李長庚外，還包括國泰人壽總經理劉上旗、國泰世華銀行總經理李偉正、國泰證券董事長莊順裕、國泰投信董事長張錫及國泰產險資深副總經理許嘉元等。

國泰金控為實踐「Better Together共創更好」的品牌精神，今年首度舉辦金融業最具規模的健走活動，主打全齡、全家人都能一起動起來，更健康的迎向每一天，用實際行動與民眾一起促進健康。國泰金控副總經理施君蘭表示，國泰金服務全台1,500萬客戶，年齡橫跨多世代，鑒於走路適合每一個人，只要願意，每天7,500步就能為自己的健康打下更好的基礎。國泰這幾年一直呼籲健康促進的價值，今年首度以行動號召，集結逾5,000人健走，呼籲大家持續累積，就會看到好的改變。

國泰金控健走除邀請視障與弱勢團體參與「公益慈善組」一起邁開步伐，亦從每位參與者報名費中捐出100元予逆風劇團、微光盒子等公益團體，由國泰金控資深副總經理孫至德親手捐出公益經費，期陪伴引導逆境兒少一起正向成長，讓走路不只為健康而走，也為公益而走。

此外，現場設有「共樂市集」，集結環保餐具租借、國宴美食、網美拍貼車、毛孩衛教與行為諮詢、寵物鮮食及手作體驗等攤位，還有趣味運動體驗區。國泰金旗下子公司也在現場設置宣導攤位，進行健康觀念、防詐宣導等小遊戲，除提升大家注重身、心、財務健康的意識外，也加強民眾對於詐騙型態多變的防範意識，只要於活動攤位闖關成功，就能獲得「乖乖反詐聯名」台味經典零食。