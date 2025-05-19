國銀外幣存款大減582億 美降息趨勢未變 本季恐再縮水

據金管會統計，2025年3月國銀外幣存款餘額15兆1,610億元，從歷史高點下滑，月減582億元是史上同期第五大，年增降到5.96%的近五個月低點。銀行圈指出，隨第2季起美元驟貶，美國降息趨勢未變，外幣存款量恐續萎縮。

3月美元兌台幣升值1.1%，強勢美元換成弱勢台幣時，國銀外幣存款餘額理應「增胖」，但3月卻不增反減，顯示企業或民眾大量拋售美元，力道之強已抵銷了升值效應。

金管會指出，3月外幣存款月減582億元，主因是企業戶支付貨款、營運費用，及投資款匯出、財務操作與資金調度等五大皆空所致，惟美元升值抵銷了部分減幅。

近年國銀外幣存、放款餘額概況 圖／經濟日報提供

若以3月底美元兌台幣匯率33.182元換算，外幣存款餘額是4,569億美元，單月大減68億美元是近14個月最大，顯示剔除匯率因素後，以美元計價的存款實際下滑幅度更為明顯。

銀行圈觀察，4月美元兌台幣驟貶3.5%，5月也持續探底，已有部分民眾因避險考量，將美元存款轉換非美貨幣持有；也有民眾趁台幣走強，大撿便宜外幣，結購美元、日圓、澳幣等外幣資產做逢低布局，市場多空力道交錯。

對企業戶來說，則出現出口商大舉拋售美元、換回台幣，這也加重外幣存款下滑力道。整體來說，第2季起，美元貶值、加上美國降息趨勢，外幣存款量恐易減難增，又以外幣活存減幅最大。

金管會公布3月底國銀外幣存款數字（包括DBU、OBU與海外分行）。1月受企業春節調度資金，使外幣存款減少1,172億元，2月年後資金回籠，增加2,265億元，3月美元升值下卻減少582億元。

累計前三月外幣存款量僅增加511億元，增量僅是去年同期的18%，顯示美元高利率的利多光環，可能已被匯損吞噬。