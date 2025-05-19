聽新聞
0:00 / 0:00

國銀外幣存款大減582億 美降息趨勢未變 本季恐再縮水

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2025年3月國銀外幣存款餘額15兆1,610億元，從歷史高點下滑，月減582億元是史上同期第五大。聯合報系資料照
據金管會統計，2025年3月國銀外幣存款餘額15兆1,610億元，從歷史高點下滑，月減582億元是史上同期第五大。聯合報系資料照

據金管會統計，2025年3月國銀外幣存款餘額15兆1,610億元，從歷史高點下滑，月減582億元是史上同期第五大，年增降到5.96%的近五個月低點。銀行圈指出，隨第2季起美元驟貶，美國降息趨勢未變，外幣存款量恐續萎縮。

3月美元兌台幣升值1.1%，強勢美元換成弱勢台幣時，國銀外幣存款餘額理應「增胖」，但3月卻不增反減，顯示企業或民眾大量拋售美元，力道之強已抵銷了升值效應。

金管會指出，3月外幣存款月減582億元，主因是企業戶支付貨款、營運費用，及投資款匯出、財務操作與資金調度等五大皆空所致，惟美元升值抵銷了部分減幅。

近年國銀外幣存、放款餘額概況 圖／經濟日報提供
近年國銀外幣存、放款餘額概況 圖／經濟日報提供

若以3月底美元兌台幣匯率33.182元換算，外幣存款餘額是4,569億美元，單月大減68億美元是近14個月最大，顯示剔除匯率因素後，以美元計價的存款實際下滑幅度更為明顯。

銀行圈觀察，4月美元兌台幣驟貶3.5%，5月也持續探底，已有部分民眾因避險考量，將美元存款轉換非美貨幣持有；也有民眾趁台幣走強，大撿便宜外幣，結購美元、日圓、澳幣等外幣資產做逢低布局，市場多空力道交錯。

對企業戶來說，則出現出口商大舉拋售美元、換回台幣，這也加重外幣存款下滑力道。整體來說，第2季起，美元貶值、加上美國降息趨勢，外幣存款量恐易減難增，又以外幣活存減幅最大。

金管會公布3月底國銀外幣存款數字（包括DBU、OBU與海外分行）。1月受企業春節調度資金，使外幣存款減少1,172億元，2月年後資金回籠，增加2,265億元，3月美元升值下卻減少582億元。

累計前三月外幣存款量僅增加511億元，增量僅是去年同期的18%，顯示美元高利率的利多光環，可能已被匯損吞噬。

台幣 美國 餘額

延伸閱讀

錢越存越薄 大陸「存款特種兵」正漸退場

ATM存4.6萬全消失！她秀存款收據崩潰「到底飛去哪」 釣出一票苦主

詐防中心警員遭騙千萬！ 刑事局撇清：工作與詐騙業務無關

國銀對中小企業放款僅達標16% 全年目標遇挑戰

相關新聞

國銀外幣存款大減582億 美降息趨勢未變 本季恐再縮水

據金管會統計，2025年3月國銀外幣存款餘額15兆1,610億元，從歷史高點下滑，月減582億元是史上同期第五大，年增降...

挑旅平險 看地區風險特性

隨著國境解封與旅遊人潮回溫，國人旅遊保險意識逐漸抬頭。不過，面對市面上琳瑯滿目的旅平險商品，該如何挑選最合適的保障組合？...

台新銀 攜手高檢署防詐

台新銀行5月16日與台灣高等檢察署攜手合作，在台新金控董事長吳東亮與法務部長鄭銘謙雙重見證下，共同簽署「戰神專案」防詐合...

國銀外幣放款動能 充滿變數

據央行統計，2025年3月底國銀外幣放款餘額5,049億元，月增326億元是近三年同期最大增額，年增率也升到15.7%的...

國泰金健康走 回響熱

「2025國泰金控健康走」17日於台北敦煌碼頭（敦煌疏散門）熱鬧登場，由國泰金控總經理李長庚率領高階主管，一同為活動揭開...

台企銀 金援造船產業

台灣企銀統籌主辦中信造船21.25億元聯合授信案，於16日成功完成聯貸簽約，簽約儀式由台灣企銀董事長李嘉祥及中信造船董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。