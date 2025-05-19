國銀外幣放款動能 充滿變數

據央行統計，2025年3月底國銀外幣放款餘額5,049億元，月增326億元是近三年同期最大增額，年增率也升到15.7%的雙位數成長。銀行圈指出，第2季起美國川普對等關稅，牽動全球經濟與各國貿易量，使國銀外幣放款動能充滿變數。

一家銀行主管說，3月有部分出口導向企業的營運資金需求增加，推升外幣放款需求。但4月起美元驟貶，川普高關稅政策也讓供應鏈大亂，有企業選擇暫停出貨，但也有企業「急囤貨」，整體資金需求短期變化劇烈，方向未明。

2025年國銀外幣放款動能全看川普新政，其對全球經濟榮枯，美國降息循環步調，及台灣對外投資動能等三大因素而定。

市場預期今年美國降息幅度料擴大到3至4碼，一旦美國擴大降息，借貸成本下降，可提升企業以外幣舉債的意願，加上供應鏈移轉加速，都可讓外幣放款動能續航。

但最大變數是川普關稅政策舉棋不定，恐進一步干擾全球進出口活動，對外幣資金需求形成壓力。

央行公布3月底本國銀行外幣放款數字。1月受進出口動能強勁帶動，外幣放款月增389億元，2月因年後資金調度而回落，月減456億元，3月再增326億元。