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富邦金挺世壯運 Team Fubon逾200員工參賽展正向力量

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
富邦金控在2025世壯運賽前攜手員工路跑社團暖身練跑。富邦金控／提供
富邦金控在2025世壯運賽前攜手員工路跑社團暖身練跑。富邦金控／提供

「2025雙北世界壯年運動會」17日盛大開幕，富邦金控（2881）延續長期對於體育的支持，除擔任「2025雙北世界壯年運動會」官方贊助夥伴，更號召逾200位員工踴躍參賽、近100位員工擔任本次賽事志工，透過實際行動力挺台灣國際賽事與城市行銷。

5月17日世界壯年運動會開幕當天，富邦金控除了在現場設置應援攤位，更有超過200名同仁組成Team Fubon富邦代表隊以及應援團隊，和Fubon Angels、富邦勇士隊吉祥物比爾一起參與世壯運開幕遊行，為每一位選手加油打氣！

富邦金控自2021年擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為永續願景，其中「激勵」策略的重要主軸之一即為持續推動員工友善健康活動。本次「2025雙北世界壯年運動會」富邦金控參賽員工超過200人，參加項目包括田徑、槌球、棒壘球、定向越野、自行車、網球、高爾夫、鐵人三項等項目。富邦金控也在世壯運賽前攜手員工路跑社團暖身練跑，並舉辦營養講座，邀請專業營養師及廚師分享運動營養之食品科學，具體實踐推動健康職場與支持體育文化。

此外，富邦金控更在近期成立「有志一同」志工平台，首波活動即是號召近百位員工擔任「2025雙北世界壯年運動會」賽事期間志工，協助選手現場諮詢、交通指引、醫護協助以及頒獎典禮等事宜，希望發揮企業影響力，為台灣運動觀光進而為社會盡一份心力。

富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，同時擁有職籃(富邦勇士)、職棒(富邦悍將)、

成棒(富邦公牛)，除冠名和主辦多項國際賽事，更積極培育及贊助許多台灣菁英選手，是台灣最挺體育的企業之一，並已連續16年榮獲教育部體育署「體育推手獎」的肯定，更是國內擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。　　

富邦金控也邀請大家一起在5月17日到5月30日世壯運賽事期間至各賽會場館觀賽，以行動力挺這場國際級體育盛會，為台灣運動觀光與城市魅力注入更多正能量。

富邦金控 運動 體育

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