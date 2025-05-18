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觀察站／金保法難以監管 融資專法勢在必行

聯合報／ 本報記者朱漢崙

二○二三年紅極一時的網路影片「山道猴子的一生」，喚起社會對放款亂象的重視，時隔二年，情況甚至更嚴重。金管會以金保法納管融資公司為解方，但這種思維是大錯特錯，且未來恐將因懲處法律位階不足，引發行政訴訟接連不斷。

不少民眾因為投資需求或遭感情詐騙，間接向融資公司借錢，不肖業務員和詐團掛勾，包括債務人看不到契約書，被騙簽下大本票，這些令人難以想像的離譜情節不斷發生，讓這些借款民眾陷入永遠還不完的困境。

租賃公司本是生產事業，結果跨足到融資公司來做起放款業務，這等於從事金融業務，甚至還因此成為現在最嚴重的新型債務源頭。既然融資公司跨足到金融事業的領域作起放款業務，政府當局就應該立法納管。

何況包括正在研議的虛擬資產法現在已規定幣商要有特許執照，連當鋪業者也都有專法，融資公司不以專法，而僅以金保法納管，形同特許制的「化外之民」，難以服眾。儘管大型租賃集團對於融資公司法的專法立法反彈聲浪很大，但主管機關仍應為所當為，況且，台灣最喜歡借鏡的日本，老早就有「貸金業法」的專法納管融資公司，金管會去年委外研究融資公司專法，研究結果也顯示全世界已有多國以專法納管的經驗，這些都令人質疑，台灣為何不立專法？

金管會打算用金保法解決融資公司問題，但金保法的問題包括諸如它所能解決案件的金額有限、過度依賴民事求償、受害人無力打官司這類問題，更重要的是，硬是用規範衍生性金融商品交易的金保法，來管放款業務的融資公司，就好比穿錯衣服。或許金保法可作為管理融資公司暫時的過渡措施，但絕對不是長久之計。

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