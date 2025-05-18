融資專法遲未見影 亂象訴訟爭議多

全國律師聯合會消債委員會主委林孜俞指出，早在二○○八年，行政院就已要求金管會提出融資公司法草案，試圖為融資行業設置統一的監管機制，不過，同年爆發金融海嘯，此事告吹，後來也因為無法界定主管機關而擱置。

林孜俞說，這也使得台灣的融資市場長期游走在灰色地帶，提供了靈活資金來源，卻也留下不少風險隱患。

倘若用金保法來取代融資公司專法，更大的問題在於未來的法律訴訟爭議。林孜俞說，金管會修正四項授權子法方式進行管制，有踰越母法授權範圍疑慮，容易有違反「法律保留原則」的爭議。例如，雖然金保法透過子法有規定，放款不能超過擔保品的上限，但若要由行政規則來規範子法，必須獲得母法充分的授權，一旦融資公司若被處罰，由於母法並沒有明訂對此行為作授權，屆時一定會變成融資公司的行政訴訟層出不窮，為金管會和評議中心帶來更多麻煩。

另一個問題在於金保法的立法背景，使這個架構套用在融資公司管理上會格格不入。林孜俞說明金保法立法背景，是在二○○八年九月雷曼兄弟申請破產保護，導致數萬民眾的財產在一夕之間蒙受極大的損失，引發全國各界關注金融機構銷售連動債相關問題，進而要求金管會重新檢討金融服務業與消費者交易過程中，是否充分保護消費者，另外，於消費爭議發生時，除了司法途徑，是否能提供其他便捷之管道，以使紛爭能迅速解決。

二○一一年六月三日通過金保法，主要和一般大眾購買金融服務業所提供的金融商品及服務相關，尤其是衍生性金融商品，之後是各類保單商品。

也因此，金保法當初是因為衍生性金融商品的購買、交易糾紛而問世，如今要直接拿來處理情節更為複雜的融資公司借款亂象，是否可行實在大有疑問。

林孜俞也指出，金保法諸如契約哪些不可寫、廣告招攬規範等，都不夠完整，頂多只能作為專法之前的過渡及急救措施。用這種修改授權子法的方式，處卅萬至一千二百萬元罰鍰，但大部分都是為衍生性金融商品量身訂作，硬是要把金保法套用在融資公司管理，將格格不入。

對於金保法無法處理融資公司放款爭議，律師趙興偉指出，首先，金保法只保護自然人，小企業戶是否也可被保障，不無疑問，這類受害者也很多；其二，超過一百二十萬元就無法用金融評議來解決，仍得靠打官司；其三，金保法未明訂利率；其四，評議中心是否有解決融資公司爭議的能力，令人質疑。趙興偉也指出，評議中心主要在於解決金融及保險的糾紛，但現在這種新型債務他們從沒接觸過，根本沒有評議的能力。