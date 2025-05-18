融資浮濫多恐怖 借45萬還250萬陷負債輪迴

卅六歲受害人吳先生，從廿八歲起向融資公司借款，被債務糾纏長達八年。吳先生為了投資創業借錢，不料碰到詐騙，創業失敗、公司倒閉，此時，代辦先是建議向融資公司「買車借貸」，號稱價值卅萬汽車可借到四十五萬，他卻只拿到卅六萬，其中代辦費竟然高達九萬元。

吳先生控訴，六年來要還的金額是七十五萬六千元，之後繼續落入「以債養債」陷阱，他把騎了七年的機車繼續拿去向融資公司借十二萬，借東補西反讓洞愈補愈大。吳先生說，八年內，光是多種借貸利息，累計下來竟高達二百五十萬元，每月要還的債務高達十幾萬元，使他根本繳不起房租，只好先睡車上，之後睡在教會。

吳先生形容這個歷程，就是無止盡的增貸、轉貸、再貸循環過程。他深怕不斷打來催繳的電話讓家人與朋友、公司知道他欠錢，所以不斷借錢去還債。討債者不願給寬限期之外，還以「空白本票」作為威脅工具，聲稱要送法院強制執行，逼使他只好繼續找代辦公司借錢來填。

商品貸亂象多 擔保品還造假

造成假交易橫行的源頭是公司法第十五條。該規定禁止非銀行業者作無擔保放款融資的業務，不肖業者鑽漏洞，假立擔保品的名目。律師趙興偉指出，大部分商品貸多是假買賣，不只冷氣機，甚至橄欖油都拿來作為名目，營造擔保放款的假象，而且用簡訊就可貸款。

社工李喜菁接觸過不少案例，她指出，包括冰箱、冷氣機，都可作為假交易標的，造假方式就是債權人在空白單據上填完之後，要債務人去大賣場和商品合拍一張照片，完成證據造假。

借款人三不知 還款落差懸殊

最嚴重的問題，在於借款人通常有三不知：一、看不到合約；二、透過代辦來處理，不知債權人是誰；三、只能問每期要繳多少，卻不知利率是多少。受害者不只一般民眾，也有小商號。趙興偉指出，有自然人獨資公司以八十桶橄欖油來向融資公司取得貸款，不法業者經常會視商號的特性，量身訂作商品的假買賣。

全國律師聯合會消債委員會主委、北律消債委員林孜俞指出，近年融資公司成為主要債務來源的新型債務，去年更爆出大量，汽車貸、手機貸、商品貸的受害者多不勝數。這類超貸的高利貸還有標配，一台卅五萬元的汽車可貸一百萬；手機七千元，竟然可貸五、六萬元；廿年早已折舊完的機車，竟然可貸卅萬元。

很多受害人總被貼上愛慕虛榮的標籤，但事實真是如此嗎？曾協助四百多位債務人的李喜菁指出，日常生活費入不敷出和投資詐騙的受害比例相當，尤其是四十至五十歲中壯年族群，在生活壓力下向融資公司借錢，卻自此掉進無底洞。

輔仁大學社會科學院副院長吳宗昇收集樣本超過四百五十件案例，這些債務人多是收入偏低的小資族。月薪三萬元以下的年輕人、小資族、低薪收入戶，被融資公司討債的新型債務人，占比百分之六十六點七，已超過三分之二。

「混和型」債務 加速惡化速度

吳宗昇指出，債務的組成都是混合型的，包括卡債、信貸、車貸、商品貸、私人借貸等，其中，車貸或商品貸經常會加速債務惡化。

吳宗昇提出的另一份統計，顯示新型債務的債權金額分布。來自車貸、商品貸，欠債最多的金額是五十到一百萬，占比百分之廿五。而有千萬以上債務者也有卅九件，占比百分之八點七，可看出這些債務超過其財力所能負荷的嚴重程度。

第三份統計數據，是二○一九年一月至二○二五年四月，所有車貸和商品貸向法扶基金會救助債務解決諮詢案件的負債原因，其中，詐騙共卅一件，是第二大，第一及第三大則為事業資金和生活支出，分別有卅四件和廿八件。

律師：融資需建立聯徵系統

對於業者以機車、中古車來超貸給民眾所產生的債務，趙興偉指出現在較可行的方式，就是向法院爭取，透過這些中古車殘值來認定擔保放款的範圍，剩下的超貸就視同信用放款。這項主張已漸獲法院認同，因此許多法扶受害個案，現在都走這個模式來處理。

趙興偉和林永頌律師疾呼，聯合徵信中心的資料也必須將融資公司對民眾的借款納入，或是至少要另建一個融資公司聯徵平台或系統，否則只會使債務人「以債養債」的問題更大。