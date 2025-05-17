金融業最大健走活動 國泰金控健康走五千民眾河岸開走

「2025國泰金控健康走」17日於台北敦煌碼頭(敦煌疏散門)熱鬧登場，由國泰金控（2882）總經理李長庚、國泰人壽總經理劉上旗、國泰世華銀行總經理李偉正、國泰證券董事長莊順裕、國泰投信董事長張錫及國泰產險資深副總經理許嘉元等高階主管，一同為活動揭開序幕，現場共吸引逾5,000位民眾，偕親友及毛小孩，一同在夏日午後的河岸碼頭邁步「齊步走」。

現場直擊許多人與親朋好友一起走起來，有一家三口報名8K，帶著還不會走路的小孩來參加，全程推著小孩走完，直說「為了響應健康，不論如何都要帶著小孩走一趟」；也有民眾帶著名叫「柴柴」的毛小孩，一起在健走中留下寶貴的合影回憶，甚至還說「明年若還有健康走一定會參加」；也有老夫老妻推著另一半來到現場，開開心心地與大家一起出發。即便午後下了一場全台北市民都有感的大雷雨，一直到雨停出現彩虹，現場還是有熱情的民眾駐足。

國泰金控為實踐「Better Together共創更好」的品牌精神，今年首度舉辦金融業最具規模的健走活動，主打全齡、全家人都能一起動起來，更健康的迎向每一天，用實際行動與民眾一起促進健康。國泰金控副總經理施君蘭表示：「國泰金控服務全台灣1,500萬客戶，年齡更橫跨好幾個世代，找到適合每一個人的健康行動，也是我們的初衷。走路適合每一個人，只要願意動、走出家門，每天7,500步就能為自己的健康打下更好的基礎。國泰這幾年一直呼籲健康促進的價值，今年首度以行動號召，集結逾5,000人的健走行動，我們一起簡單走、健康走，持續累積，就會看到好的改變。」

本次健走活動國泰金控也以實際行動支持社會關懷，除邀請視障與弱勢團體參與「公益慈善組」一起邁開步伐，亦從每位參與者報名費中捐出100元予逆風劇團、微光盒子等公益團體，由國泰金控資深副總經理孫至德親手捐出公益經費，期陪伴引導逆境兒少一起正向成長，讓走路不只為健康而走，也為公益而走。

活動分為「3KM健康組」、「5KM歡樂組」及「8KM挑戰組」，參與民眾於下午2點鳴槍出發後，可以在河岸沿途看見多款精緻的地景裝置與精神喊話標語，讓健走路途充滿趣味的同時，也能感受到鼓舞與激勵，並拍照留下美好回憶。路線上亦設有「健走補給站」提供健康食物與充足飲用水，為健走民眾適時補充能量與水分，傳遞國泰金控注重健康的理念，完成健走後，亦可欣賞藝人精彩的音樂演出，與親友愜意共享周末時光。

此外，現場設有「共樂市集」，集結環保餐具租借、國宴美食、網美拍貼車、毛孩衛教與行為諮詢、寵物鮮食及手作體驗等攤位，還有趣味運動體驗區，吸引不少民眾在出發健走之前就搶先開箱市集體驗。國泰金控旗下子公司也在現場設置宣導攤位，進行健康觀念、防詐宣導等小遊戲，除提升大家注重身、心、財務健康的意識外，也加強民眾對於詐騙型態多變的防範意識，只要於活動攤位闖關成功，就能獲得「乖乖反詐聯名」台味經典零食。