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上海商銀 首季EPS 0.96元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

上海商銀（5876）昨（16）日舉行法人說明會，由總經理郭進一主持；他表示，今年仍受地緣政治風險、中國大陸經濟下行及美國總統川普新政等不確定因素影響金融市場穩定，上海銀第1季稅後純益46.6億元，年增7.6%，每股稅後純益（EPS）為0.96元，優於去年同期的0.89元。獲利表現良好、資本適足率充足。

法人關注美國對等關稅及台幣升值影響，上海銀主管指出，台幣升值對損益表影響不大，對淨值有些許影響；另目前觀察授信品質無明顯變化，但若關稅問題嚴重影響產業和經濟時則不排除酌量增加提存以增進風險應付能力。今年設定放款成長目標為3%至5%，財管為超過15%。

上海商銀 台幣 美國

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