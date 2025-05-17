由60餘位愛心企業家組成的午餐會，成立迄今33年，長期關心台灣基層棒球，捐款支持中國信託慈善基金會「愛接棒－少棒暨青少棒資助計畫」扶助的偏鄉學校棒球隊孩童，16日在午餐會會長、信孚產業董事長洪維憶帶領下，再訪南投縣新街國小棒球隊，逾百人在學校大禮堂共進午餐，一同回首公益足跡與豐碩成果。

1992年，中信慈善基金會董事長辜仲諒邀集志同道合的企業界第二代組成午餐會，透過定期聚會交流，為台灣企業與經濟成長共盡心力。十年前，時任會長、經緯科技董事長嚴崇瑞號召會兄前往新街國小，以實際行動支持偏鄉棒球隊，同年午餐會發心認養台東市豐田國小六位困苦孩子，開啟此後從不間斷的公益之旅，搭乘火車與巴士接駁，體會偏鄉球隊出賽的路途遙遠。這群企業家逐年提供中巴、宿舍、球衣與球具等等資源，減輕偏鄉學校棒球隊的經濟壓力，幫助孩子持續堅持夢想。

睽違十年，午餐會16日回訪，受到新街國小與三光國中棒球隊孩子們夾道歡迎。其中，當年受到資助的小球員張東逸，如今已是屏東科技大學三年級的大孩子，特地現身感謝午餐會的支持，張東逸感性地說：「棒球教會我紀律與團隊合作的重要，這些至今仍深深影響我，感謝會兄們一路支持。」午餐會會長洪維憶也勉勵孩子們，「時時刻刻懂得感恩，長大以後，發揮自己的力量回饋社會」。

16日的午餐帶來一個大驚喜，是中華職棒中信兄弟隊球員張志豪本人來到學校，當下讓所有孩子熱血沸騰。張志豪鼓勵大家，「棒球可以是夢想，但學校是基礎，讀書是幫自己的人生打底，千萬不要怕辛苦。」最後全場逾百人一起享用午餐會準備的豐盛桌菜，度過溫馨的時光。

「午餐會」自1992年成立以來，長期支持台灣棒球運動，捐款資助「愛接棒計畫」26所偏鄉學校棒球隊中巴16輛、宿舍及衛浴整修4式、宿舍設備與球衣護具等，超過2,500人次受惠。中信慈善基金會「愛接棒計畫」的孩子因為這群愛心企業家的支持，至今有38位披上中華隊國手戰袍，走出偏鄉，站上國際舞台，另有14位踏入職棒殿堂。