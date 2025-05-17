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台壽將發債300億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信金控（2891）（16）日舉行法說會，為進一步強化資本體質與資本適足率，子公司台灣人壽董事會已通過發行不超過300億元的次順位公司債，將視市場需求決定是否以新台幣或外幣形式發行，預計將有助於穩健擴張。

針對近期匯率波動造成的影響，中信金總經理高麗雪坦言，4月受到新台幣匯率強升影響，台壽單月出現較大匯兌損失，稅後淨損達13.22億元。不過，今年前四月，台灣人壽仍繳出稅後純益42.77億元的成績單，顯示核心獲利動能依舊穩健。

市場高度關注中信銀行在中國大陸的曝險水位及海外布局，高麗雪表示，截至今年3月底，大陸曝險占淨值比已從去年底的58.9%下降至56.8%，曝險金額則自1,994億元降至1,923億元，展現控管風險決心與成果。

高麗雪指出，早在2017年，中信銀大陸曝險曾達淨值的83%，現已大幅回落。隨著中國大陸經濟自2023年以來持續承壓，中信銀在當前階段採取穩健策略，聚焦資產品質控管，並鎖定具有跨境需求的台資與陸企作為主要客戶，相較其他同業具備差異化優勢。

目前金融業在計算大陸曝險時，子行僅將資本金納入計算，未納入實際放款金額，而分行則需將所有貸款部位列入曝險，各銀行間數據未必具有直接可比性。

中信銀行 新台幣

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