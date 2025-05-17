中信金推演關稅戰三情境 課徵30%稅率 全球 GDP 估下滑1個百分點

中信金控（2891）昨（16）日舉行法人說明會，總經理高麗雪表示，對於美中關稅戰，內部已進行三種情境分析，最嚴重的是關稅30%情況下，全球GDP將下滑1個百分點；關稅15%而言，對GDP的影響為0.5個百分點，關稅10%最輕微情境，對GDP的影響為0.3個百分點。

高麗雪認為，美國總統川普的關稅政策，對GDP的影響數落於0.3至0.5個百分點的機率較高。

高麗雪預估，美國聯準會可能於今年第3季開始降息，全年可能降息達3碼。但她也強調，整體國際經濟與金融市場變數仍多，公司將維持彈性應對與動態調整的策略，以穩健為核心，持續為股東創造價值。

高麗雪表示，在業務結構方面，中信金仍以銀行業務為主體，銀行與非銀行業務比重維持在七比三的結構，有助在利率與市場波動頻繁的環境中維持穩定發展。未來將持續依此比例推動業務成長。

針對川普關稅對中信金的影響，高麗雪分析，中信銀的授信部位未受波動影響，整體風險仍在掌控之中，但仍持續檢視出口商和跨國企業的授信比重，協助企業海外布局。

由於目前菲律賓關稅相對較低，將協助企業進行策略調整。至於台灣人壽方面，投資組合配置以穩定收益為主，資本利得為輔，降息對投資表現影響有限。即便面臨匯率變動帶來未實現損失，皆在可控範圍內。

台灣人壽副總葉栢宏指出，即便台幣前波暴升，台壽保RBC仍有270%左右，淨值比也高出法定的3%不少，3月底壽險避險比率約45%，但現階段因台幣波動造成避險成本大幅上升，不適合在此拉高避險比例，內部是利用原避險反向沖銷部位不續作的方式，自然提高避險比率到53%，之後預期還會微幅上升，後續會等避險成本趨穩再行規劃新的避險比例。

另外，中信金連續三年股利發放超過六成。今年第1季表現持續亮麗，旗下中信銀首季獲利創歷年同期新高。第1季中信金累計稅後純益為199.1億元，EPS為1.02元。稅後股東權益報酬率（ROE）為17.30%，稅後資產報酬率（ROA）為0.91%。