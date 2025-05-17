快訊

考生注意！國中教育會考今登場 應考注意事項一次看

惠譽調降五壽險財務評等

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

新台幣匯率「暴力升值」負面效應，國際評級機構惠譽昨（16）日將五大壽險財務實力（IFS）評等列入負向評等觀察（RWN）名單；包括國泰、富邦、凱基、南山及台灣人壽。

五家受影響公司當中，國泰、富邦和凱基人壽的IFS評等皆為A；南山人壽IFS評等為A-；台灣人壽IFS評等為BBB+。惠譽同時將新光人壽BBB的IFS評等列入評等觀察發展中（RWE）名單；反映台幣升值的負面影響可能抵消新壽與台新人壽合併所帶來的利多。惠譽預期，合併後新壽可提升市場地位、擁有更均衡行銷通路，並獲得台新金控的財務支援。

列入負向評等觀察名單是基於新台幣對美元大幅升值後，前述保險公司的資本水準與收益，及業務風險增加。5月初新台幣匯率在兩天內飆升8%，外匯避險成本飆升，且台幣進一步升值的可能性仍存。台灣壽險公司因持有大量美元固定收益資產而受負面影響，並面臨台幣進一步升值風險。

因此，幣別錯配風險上升，壽險公司相當大部份新台幣負債投資於美元資產，形成嚴重幣別錯配。儘管保險公司已對大部分錯配進行避險，但惠譽認為此策略將因避險成本激增而受壓。雖然尚未觀察到解約率上升，但對前述保險公司的信用體質仍構成風險。

惠譽預期，該五大壽險將因貨幣的不利變動而產生明顯損失。

壽險公司 惠譽 新台幣

延伸閱讀

股災效應 保險商品重獲青睞…前四月可望衝破3,400億元

壽險業第1季淨值比 僅三家提升

美國沒施壓升值…單純壽險、禿鷹、進口商導致？他斷言：那就是央行失職

金管會急召六大壽險共商 救急...開組合式藥方

相關新聞

中信金推演關稅戰三情境 課徵30%稅率 全球 GDP 估下滑1個百分點

中信金控昨（16）日舉行法人說明會，總經理高麗雪表示，對於美中關稅戰，內部已進行三種情境分析，最嚴重的是關稅30%情況下...

中信基金會挺小球員

由60餘位愛心企業家組成的午餐會，成立迄今33年，長期關心台灣基層棒球，捐款支持中國信託慈善基金會「愛接棒－少棒暨青少棒...

台壽將發債300億元

中信金控（16）日舉行法說會，為進一步強化資本體質與資本適足率，子公司台灣人壽董事會已通過發行不超過300億元的次順位公...

上海商銀 首季EPS 0.96元

上海商銀昨（16）日舉行法人說明會，由總經理郭進一主持；他表示，今年仍受地緣政治風險、中國大陸經濟下行及美國總統川普新政...

企業生日快樂／華南永昌證 擁抱數位金融

華南永昌證券成立將滿37年，在董事長黃進明領導下，力推組織改造與數位轉型，成功翻轉局面，近三年現貨市占率穩居官股券商首位...

企業生日快樂／華南永昌證年年加薪 提升員工認同度

華南永昌證券董事長黃進明除大力推動組織改造、數位改革外，每年都為員工加薪，以提升員工認同度，以身為華南人為傲。他表示，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。