惠譽調降五壽險財務評等

新台幣匯率「暴力升值」負面效應，國際評級機構惠譽昨（16）日將五大壽險財務實力（IFS）評等列入負向評等觀察（RWN）名單；包括國泰、富邦、凱基、南山及台灣人壽。

五家受影響公司當中，國泰、富邦和凱基人壽的IFS評等皆為A；南山人壽IFS評等為A-；台灣人壽IFS評等為BBB+。惠譽同時將新光人壽BBB的IFS評等列入評等觀察發展中（RWE）名單；反映台幣升值的負面影響可能抵消新壽與台新人壽合併所帶來的利多。惠譽預期，合併後新壽可提升市場地位、擁有更均衡行銷通路，並獲得台新金控的財務支援。

列入負向評等觀察名單是基於新台幣對美元大幅升值後，前述保險公司的資本水準與收益，及業務風險增加。5月初新台幣匯率在兩天內飆升8%，外匯避險成本飆升，且台幣進一步升值的可能性仍存。台灣壽險公司因持有大量美元固定收益資產而受負面影響，並面臨台幣進一步升值風險。

因此，幣別錯配風險上升，壽險公司相當大部份新台幣負債投資於美元資產，形成嚴重幣別錯配。儘管保險公司已對大部分錯配進行避險，但惠譽認為此策略將因避險成本激增而受壓。雖然尚未觀察到解約率上升，但對前述保險公司的信用體質仍構成風險。

惠譽預期，該五大壽險將因貨幣的不利變動而產生明顯損失。