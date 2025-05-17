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穩獲利…國壽申請外匯準備金新制 總計七家送件

經濟日報／ 記者陳美君任珮云／台北報導
國泰人壽日前經董事會通過後，已正式送件給金管會。國泰金控／提供
國泰人壽日前經董事會通過後，已正式送件給金管會。國泰金控／提供

台幣匯率「暴力升值」效應餘波盪漾，目前已有七家壽險公司向金管會遞件申請外匯準備金新制，其中五家獲金管會核准，包括凱基人壽、新光人壽、友邦人壽、台新人壽與三商美邦人壽，另兩家正由金管會進行審查，其中一家為壽險龍頭國泰人壽，另一家並非六大壽險。

熱錢再度來襲，推升新台幣匯率昨（16）日盤中強升逾1角，最高升抵30.088元、逼近30元大關；中央銀行嚴陣以待，除盤中頻頻買匯外，也要求銀行定期回報客戶的大額賣匯交易，尾盤則是按慣例進場作價，將一度狂升逾1角的匯價拉回至1.7分後，以30.172元報收。央行統計顯示，新台幣匯率連三升，累計升值2.83角。

外匯準備金新制申請概況
外匯準備金新制申請概況

外資與出口商一同拋匯，央行則與進口商買進美元，匯市昨天交易熱滾滾，再度爆出20.18億美元的成交巨量。

富邦人壽、台灣人壽昨日表示，目前尚未向金管會遞件申請，南山人壽回應，外匯準備金新制的推行，將有助於減緩匯兌損益波動與外匯操作彈性，南山人壽將綜合考量台幣對美元匯率水準、外匯價格變動準備金餘額、市場狀況等條件審慎評估；國泰人壽則是在日前經董事會通過後，已正式送件給金管會。

壽險業者選在近期送件，主要是著眼新台幣匯率目前升抵30字頭，短期內仍有升值壓力，但低於長期平均匯率。

金管會在2024年8月拍板外匯價格準備金新制，開放壽險業申請將五類準備金轉作「第一桶金」，用以充實外匯準備金水位，可沖抵兌換損失、平穩獲利。

台壽昨天表示，目前不會申請外匯準備金新制，因為新制開放可轉列至外匯準備金的五類準備金，目前水準偏低，會在今年底接軌IFRS17時再做考量；另外，台壽目前累積外匯價格準備金約140億元，資本結構穩健，風險資本適足率（RBC）截至目前達到270%，遠高於法定門檻200%。

新台幣匯率4月狂飆1.165元，升幅高達3.64%，導致六大壽險的外匯準備金在4月大舉收回；今年前四月，僅國泰人壽較去年底提存增加29.9億元，富邦人壽、新光人壽（新制）、南山人壽、台灣人壽與凱基人壽（新制），累計收回125、108、55、6與94.6億元。

5月以來，新台幣匯率累計狂升1.845元，升幅高達6.11%。壽險業者認為，若能趕在5月底前通過外匯準備金新制申請，對5月獲利將有明顯幫助。

台幣匯率 壽險業 外匯

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