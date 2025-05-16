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獨／台幣暴力升值效應！7家壽險遞件申請外匯準備金新制 國壽送件了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率「暴力升值」效應餘波盪漾，目前已有七家壽險公司向金管會遞件申請外匯準備金新制。圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率「暴力升值」效應餘波盪漾，目前已有七家壽險公司向金管會遞件申請外匯準備金新制。圖／聯合報系資料照片

台幣匯率「暴力升值」效應餘波盪漾，目前已有七家壽險公司向金管會遞件申請外匯準備金新制，其中五家獲金管會核准，包括凱基人壽、新光人壽、友邦人壽、台新人壽與三商美邦人壽，另兩家正由金管會進行審查，其中一家為壽險龍頭國泰人壽，另一家業者並非六大壽險。

富邦人壽、台灣人壽今日表示，目前尚未向金管會遞件申請，南山人壽回應，外匯準備金新制的推行，將有助於減緩匯兌損益波動與外匯操作彈性，南山人壽將綜合考量台幣對美元匯率水準、外匯價格變動準備金餘額、市場狀況等條件審慎評估；國泰人壽則是在日前經董事會通過後，已正式送件給金管會。

壽險業者選在近期送件，主要是著眼新台幣匯率目前升抵30字頭，短期內仍有升值壓力，但低於長期平均匯率。

為減輕壽險業避險負擔，金管會於2024年8月拍板外匯價格準備金新制，開放壽險業申請將五類準備金轉作「第一桶金」，用以充實外匯準備金水位，可沖抵兌換損失、平穩獲利。

新台幣匯率4月狂飆1.165元，升幅高達3.64%，導致六大壽險的外匯準備金在4月大舉收回；統計至今年前四月，僅國泰人壽較去年底提存增加29.9億元，富邦人壽、新光人壽（新制）、南山人壽、台灣人壽與凱基人壽（新制），累計收回125、108、55、6與94.6億元。

截至今天為止，新台幣匯率5月累計暴衝1.845元，升幅高達6.11%，壽險業者認為，若能趕在5月底前通過外匯準備金新制申請，對5月獲利將有明顯幫助。

台幣匯率 壽險業 外匯

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