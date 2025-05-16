獨家／吳東進兒女賣新光金股票 無關贊成或反對合併

台新金（2887）與新光金（2888）於7月24日合併前，新光金董事、創辦人吳東進次女吳欣儒欲拋售名下所有新光金股票，為吳東進家族出清持股的首例。而有親近吳家人士指出此為單純稅務規劃，無關贊成或反對。吳東進獨子吳昕東也跟進，已處分名下絕大多數股票。另，吳東進陣營的董事李增昌也申報欲轉讓持股。

吳欣儒現為新光吳火獅文教基金會法人董事代表人，她個人名下持有3,630張新光金股票，預定於4月28日至5月27日期間以一般交易方式全數轉讓。其中已於上月賣出3,530張。同時，她的胞弟、新光保全董事長吳昕東也賣出229張股票，名下剩餘32張。

有外界解讀此為反對合併的舉措，惟據指出，吳欣儒賣出的為她個人名下的持股，此為單純稅務規劃考量，無關贊成或反對合併。

此外，同為新光吳火獅文教基金會法人董事代表人李增昌，今也申報將以一般交易賣出個人名下8,000張股票，預定賣出時間5月19日至6月18日。他個人目前則持有8,026張新光金。

另據了解，新光集團創始家族大股東、新光金另一大股東林伯翰所持有新光股票會保留至全數轉換。