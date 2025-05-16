登山也能學防詐 元大人壽推巡迴活動強化長者警覺

根據警政署統計，今年4月國內詐騙案件金額超過新台幣76億元，詐騙手法不斷翻新，社會各界也積極尋求提升民眾防詐意識的方式。近期，元大人壽結合登山健行活動，在全台展開「元氣防詐列車」系列活動，透過戶外互動方式，讓參與者在親近自然之餘，也能強化對詐騙手法的認識與應對能力。

該活動已於陽明山二子坪及宜蘭礁溪跑馬古道登場，接下來預計移師至花蓮美崙山。活動中，志工透過互動問答、防詐小知識分享，以及現場拍照體驗，協助民眾認識常見詐騙陷阱。主辦單位指出，考量登山參與者多為中高齡民眾，活動現場特別以國、台語雙語方式溝通，提升長者的理解與參與感。

此外，現場也發放字體放大的「元大九笈防詐騙」手冊，內容涵蓋九項生活中常見的防詐原則，包括不輕信陌生訊息、不點擊可疑連結、不簽空白文件等，提醒民眾在面對複雜資訊環境時，能保有警覺，避免落入詐騙陷阱。

主辦單位表示，透過結合戶外活動與防詐教育的方式，希望在日常生活中逐步建立風險意識，並以實地互動方式深化民眾記憶。未來活動將持續走訪更多縣市，推廣反詐騙知識，呼籲社會各界共同參與打詐行動，守護個人財產與資訊安全。