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Fubon+李珠珢獨家 LINE貼圖甜萌登場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台北富邦銀行全新行動銀行「Fubon+」推出李珠珢獨家LINE貼圖，即日起登入Fubon+ App「優惠專區」即可下載，為日常聊天增添更多樂趣。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行全新行動銀行「Fubon+」推出李珠珢獨家LINE貼圖，即日起登入Fubon+ App「優惠專區」即可下載，為日常聊天增添更多樂趣。圖／台北富邦銀行提供

AI女神加持，讓金融與運動碰出新火花！台北富邦銀行「Fubon+」請到富邦悍將啦啦隊的AI女神李珠珢擔任推廣大使，今（16）日獨家推出的LINE貼圖，搭配全台分行海報和真人等比立牌，讓民眾可以在李珠珢甜萌的笑容中愉快辦理業務，感受數位金融的便利與美好。

該貼圖登入Fubon+即可免費下載，全台分行人形立牌更成打卡熱點。北富銀表示，這組貼圖在內部經過激烈角逐，最後精心挑選出8張人氣最高的圖案呈現給用戶，除了「謝謝、辛苦了、讚、晚安」等實用度極高的日常招呼語外，還特別加入「愛你」、「拜託」等甜度爆表的表情動作，把李珠珢清新特質展露無遺。

即日起至6月15日止，用戶只需登入 Fubon+ App「優惠專區」，即可取得獨家下載連結，將這組可愛貼圖輕鬆收入手機中，為日常聊天增添更多樂趣。

同時，北富銀全台分行還全面設置了李珠珢真人等比立牌和大型海報，生動還原李珠珢青春活力形象，剛放上就吸引不少民眾駐足合影，也讓原本相對嚴肅的金融場所一下子活潑起來，帶給來行客戶活力滿滿的新鮮體驗。

「Fubon+」以「簡單、直覺、懂我」為設計核心，使用介面簡潔便利，還能整合信用卡、保險、投資、證券等多項金融服務與財務分析工具，協助用戶輕鬆掌握資產現況，實現理財目標，自去年11月上線迄今，已有超過200萬人登入。

北富銀 台北富邦銀行 李珠珢 貼圖

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