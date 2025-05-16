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銀檢聯手 台新銀與高檢署共簽防詐合作備忘錄

中央社／ 台北16日電
台新銀今天指出，與台灣高等檢察署共簽防詐合作備忘錄（MOU），未來雙方將建立資訊共享、風險態樣分析、高風險帳戶預警控管，以及提前攔阻可疑金流等防詐保護機制。台新銀行／提供
台新銀今天指出，與台灣高等檢察署共簽防詐合作備忘錄（MOU），未來雙方將建立資訊共享、風險態樣分析、高風險帳戶預警控管，以及提前攔阻可疑金流等防詐保護機制。台新銀行／提供

深化銀檢合作打詐，台新銀今天指出，與台灣高等檢察署共簽防詐合作備忘錄（MOU），未來雙方將建立資訊共享、風險態樣分析、高風險帳戶預警控管，以及提前攔阻可疑金流等防詐保護機制。

台新銀今天發布新聞稿指出，攜手台灣高檢署共同簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄，台新銀總經理林淑真與高等檢察署檢察長張斗輝代表締結，並由台新金董事長吳東亮、法務部長鄭銘謙共同見證。

台新銀表示，未來將建立資訊共享、風險態樣分析、高風險帳戶預警控管及提前攔阻可疑金流等全方位防詐保護機制，提前辨識疑似詐騙不法帳戶，提升金融犯罪偵防能力。

吳東亮表示，台新銀持續強化第一線人員的訓練，提升防詐及打詐意識，並積極透過人工智慧技術發展台新戰神AI模型，提升監控能力。

台新銀說明，此合作將運用科技工具強化資料分析與預警機制，提前發覺潛在可疑帳戶並預警偵測疑似洗錢、詐騙不法帳戶，從源頭防堵詐騙，建構更縝密的金融安全防線。而打擊詐騙是台新銀的重點政策，將持續擴大資源投入並深化公私合作，運用創新資訊科技，精準建立防詐措施。

台新金 吳東亮 董事長 詐騙

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