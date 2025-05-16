2025國泰客戶子女獎學金完成抽籤 3X3籃球總決賽6/21登場

國泰金控（2882）秉持「大樹成長、文化深耕」精神，推動「國泰青年節」系列活動，以培育青年為目標，整合客戶子女獎助學金、籃球運動賽事與反詐宣導等多元面向，用實際行動支持青年成長、倡導健康生活，並促進社會共融與永續發展，展現關懷下一代的長期承諾。

其中，邁入第49年的「國泰客戶子女獎學金」日前舉辦抽籤儀式，從6萬728件申請者中，抽出5,825名獎學金幸運得主，中籤資訊將於5月26日公布於會員網站，申請者可進行線上查詢。

抽籤過程公平公正公開 線上認證無紙化展永續理念

「國泰客戶子女獎學金」凡是國泰人壽及國泰世華銀行客戶子女均可申請，獎勵對象涵蓋高中與大專以上之學生，大專組獎學金為每人新台幣5,000元、高中組則為每人新台幣3,000元，每年均吸引數萬名青年學子踴躍申請。

「國泰客戶子女獎學金」抽籤典禮全程皆有錄影及拍照，以公平、公正、公開的方式，由電腦進行亂數抽籤決定得主。申請與審核全程以無紙化的數位流程進行，兼顧效率與永續發展，呼應國泰集團持續推動「金融科技」與「金融永續」的核心策略。

抽籤儀式由國泰人壽客戶關係促進部協理廖昶超、國泰世華銀行廣告部協理鄭凱中擔任抽籤代表，並由國泰金控稽核處蔡芳淑代表認證抽籤結果，過程周詳嚴謹。廖昶超強調，國泰連續49年辦理客戶子女獎學金，藉此鼓勵學業成績優良的客戶子女，傳遞國泰陪伴客戶與子女健康長大的精神，國泰青年節的舉辦，就是希望青年不僅愛讀書，也要培養起愛運動的習慣。

國泰青年節3x3籃球賽 6月台北決賽見

「國泰青年節」系列活動的另一重頭戲「國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽」，為喜愛籃球運動的青年學子提供舞台，透過賽事培養青年學子團隊合作的精神，分區預賽正在全台各地如火如荼展開，各隊勁旅正努力挑戰進入總決賽名單。