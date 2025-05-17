企業生日快樂／華南永昌證永續經營 屢獲肯定

公股券商除須保持在產業競爭力外，相較民營券商更肩負政策支持責任，必須重視公共利益和社會責任。華南永昌證券近幾年在多項領域屢獲大獎肯定，展現出色的市場競爭力與企業價值。

2024年首度發行的永續報告書，就獲得台灣永續能源研究基金會頒發的「第17屆TCSA台灣企業永續獎」永續報告書獎銅獎。此外，亦榮獲2024年第21屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」、「最佳產品獎」及「最佳人氣品牌獎」三項大獎，以及2024年優良商人殊榮。這些獎項彰顯華南永昌證券在永續經營方面的卓越努力。

華南永昌證券董事長黃進明表示，永續經營政策涵蓋永續治理、金融服務、人才發展、環境永續與社會共好；透過數位創新提升投資勝率，內部強化人才培育、節能減碳行動與公益活動，並積極發揮機構投資人的影響力，深化企業社會責任，致力打造更具競爭力且可持續發展的金融機構。

在信評方面，展現穩健經營體質，獲中華信評「twAA-/twA-1+」及惠譽信評「AA+（twn）／F1+（twn）」，且雙信評皆獲「穩定」展望，肯定公司治理與經營能力。

此外，重視人才發展，女性員工比率超過六成，女性主管比率近五成。透過多元教育訓練與員工持股信託提升員工福祉，建立具競爭力的職場環境。

另外，落實普惠金融不遺餘力，黃進明說，透過線上線下整合，提供優質金融產品與服務，可以落實公平待客；以數位創新產品「華南e指沖App」為例，可以服務更多不同世代的投資人，也透過創新交易工具提升客戶投資勝率，落實普惠金融願景。每年並積極舉辦投資講座，提升台股投資人的金融素養及金融教育。

華南永昌證券也落實環境責任，要求供應商簽署環保承諾書，並取得ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，響應2050年淨零碳排目標，推動永續金融發展。

黃進明強調，將持續落實「品牌創新、人才賦能、虛實整合、永續經營」四大願景，將ESG理念深植企業文化，實踐客戶、企業與社會共好，推動數位金融創新，打造智慧、高效、安全的投資生態圈。

華南永昌證券作為華南金控（2880）旗下子公司，將以穩健經營的策略，持續提供多元化金融服務，致力成為投資人最值得信賴的數位金融夥伴，共創永續未來。