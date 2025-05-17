企業生日快樂／華南永昌證年年加薪 提升員工認同度

華南永昌證券董事長黃進明除大力推動組織改造、數位改革外，每年都為員工加薪，以提升員工認同度，以身為華南人為傲。他表示，將持續深化數位轉型與國際化布局，打造更穩健、敏捷、具前瞻性的證券經營模式，為客戶、股東與市場創造更大價值。

黃進明也是公司最早上班、最晚下班的人，三年多來推動全面性的組織調整與業務轉型，聚焦數位金融、生態系打造與高端市場經營，成效逐步展現。以下為專訪紀要：

問：上任三年半，這段時間組織改造的心路歷程？

答：券商打價格戰沒意義。我一直問自己：客戶為何到你這裡來，是需求，不是價格；他可以為了價格來你這裡，也可以為價格去別的地方。因此決定做華南自己的App，希望有自己的品牌，讓華南人感到驕傲。

在數位浪潮與市場劇烈變動下，唯有持續改革與創新，才能提升公司的市場競爭力與永續發展動能。光是做App就要花數千萬元，還要不斷跟團隊溝通，想起來就很可怕。

但想要改革就要先做；除了要親力親為，也很感謝大股東的信任。我覺得不能只為自己的任期做事，要為公司永續經營努力。

問：如何看近幾年各券商在ETF、複委託、財富管理等新形態業務競爭？華南永昌的對應、發展策略為何？

答：近年來各券商在ETF、複委託及財富管理領域的競爭激烈。華南永昌證券透過數位創新、差異化服務與產品升級，在ETF、複委託及財富管理業務中建立競爭優勢，確保在市場持續成長。面對ETF市場，積極配合投信發行ETF，建置數位化信託與代銷平台，大幅提升客戶申購便捷性；同時強化「華南e指沖App」的ETF功能，例如首創ETF成分股權重雙向查詢功能。

複委託業務方面，為免價格競爭導致手續費收益下降，採取差異化策略，以優質服務與創新產品取代低價競爭，例如與國際資訊機構合作，發展智能選股策略，搭配多幣別交易、專業研究報告，讓投資人更精準掌握國際市場機會，確保長期市場競爭力。

在財富管理領域，順應市場變化，推動產品多樣化與客製化、平台操作數位化及智能化，並針對不同客群提供個人化投資建議，加強客戶關係管理，提升客戶忠誠度。

問：短、中、長期規劃為何？

答：短期目標聚焦於數位金融創新與業務優化，發揮更大綜效。中期方面，積極拓展金融科技應用，強化財富管理、ETF及海外商品業務，提升市場占有率；承銷部將持續爭取IPO案件，法人部則擴大機構投資者業務。

長期目標著眼於全面落實數位金融生態系建構，透過數據中台、AI與區塊鏈技術，推動更高效能的智能財富管理服務。此外，進一步擴大海外業務範圍，提升全球金融市場競爭力。

問：金管會力推亞洲資產管理中心，是否規劃投入相關業務？

答：將密切關注政策變化，並依據法規鬆綁時程，適時引入符合市場需求的業務與服務，為投資人提供更完善的資產管理解決方案。

現在內部持續跟華南金控（2880）進行會議及討論，針對OSU法規的開放進行內部流程審視，目前先以高資產業務申請開辦為業務目標，並根據相關法規及金控整體政策進行規劃。