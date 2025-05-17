企業生日快樂／華南永昌證 擁抱數位金融

華南永昌證券成立將滿37年，在董事長黃進明領導下，力推組織改造與數位轉型，成功翻轉局面，近三年現貨市占率穩居官股券商首位，在本國券商排名第八，承銷業務與複委託業務連三年創歷史新高，展現華麗轉身。

在老一輩台股投資人心中，華南永昌證券的名字是「永昌證券」，在1988年台灣證券自由化浪潮中見證台股從封閉走向開放、從傳統紙本走入電子化，經歷台灣證券史一次次的併購與政策洗禮。

2001年11月展開重大轉型，以股權轉換方式與華南銀行共同設立華南金控（2880），是台灣第一家依《金融控股公司法》成立的金控公司，標誌著台灣金融業進入新的發展階段。

優化行動平台 自行研發App

永昌證券加入公股金融機構體系後冠上「華南」兩字，從民營彈性走向公股穩健經營之路。2021年迎來新董事長黃進明，為華南永昌證券啟動一場新組織再造。

黃進明認為，市場變化加速、數位金融興起，不能再像過去靠分點與傳統客群支撐的經營環境。他過去經營日盛證券數位成績斐然，從基礎工程改造開始，組織改革、業務轉型、行動平台優化三方面下手。

他說：「我認為數位不是選項，是生存條件。」券商不能只滿足於穩健與規模，要有能因應市場快速變化的靈活與創新體質。他深信數位轉型是證券業未來發展的關鍵，因此親自主持每場數位經營會議，推動跨部門合作，研發「華南e指沖App」，打造創新的數位金融生態系。

華南永昌啟動一系列結構調整。首先，組織改革方面，強化部門專業分工，並提升跨部門協作效率，以確保決策過程更迅速且靈活。

例如成立數位金融部門，有效集中資源發展金融科技，資訊部門則專注內部數據管理，推動作業自動化，建構數據中台，減少人工作業的風險與成本，進一步強化營運效能，以提升決策支持能力。

業務拓展方面，承銷業務積極爭取IPO案件，並透過內部專業訓練提升競爭力；法人業務則擴大客戶群、強化投研服務內容，提升市場占有率。

數位轉型方面則有四大創新。一是推出行動交易平台「華南e指沖App」，有別傳統券商經營仰賴公版App，無法提升客戶交易體驗，自行研發的App可展現華南永昌的創新服務能力，全面提升客戶的交易體驗。

強化服務品質 確保最佳體驗

2023年12月18日上線一年內，總下載量已突破10萬次，帶動單月交易量突破600億元，累計交易總額超過6,000億元，2024年「新戶」行動下單占比達74%，展現市場競爭力與用戶接受度。

第二項創新服務是斥資近千萬元建置「大戶交易系統」，提供高速、穩定且功能完備的專業交易平台；該系統2024年創下逾1,200億元交易業績，較2023年成長超過一倍。

第三項是推出「程式高頻交易系統」，這是當前最快的交易系統，專為程式交易與量化投資族群量身打造，主要服務於交易邏輯精密、下單頻率極高的高階策略型投資人。2024年創下333億元交易業績，年成長高達五倍。

第四項是因應主管機關推動數位金融與普惠金融政策，以及電子交易已占市場八成以上比重，2025年1月初將「電子商務部」升級為「數位金融部」，並新設「數位通路科」，全面聚焦數位行銷策略、用戶經營與數據應用，以提升經營效能與數位轉型成果。

數位金融部主要服務對象為一般投資人，聚焦靜止戶、新世代自來戶等兩大潛力族群。

推動數位轉型的同時，也強化服務品質，以確保客戶獲得最佳的金融體驗。

為驗證並提升服務水準，更委託勤業眾信聯合會計師事務所執行「服務品質神秘客測試專案」，在「禮儀與服務態度」、「溝通能力」及「服務專業度」等指標皆獲最高評級。

此外，2024年的客戶滿意度調查結果，整體滿意度達89.84%。

其中「線上開戶」服務獲得89.99%滿意度，「數位平台」評價高達89.7%，證明提升客戶服務品質的努力獲得市場高度認可，也肯定了數位轉型成果。

華南永昌證券的數位化策略帶來實質的業務成長，持續吸引大量新戶，提升成交比率，強化市場競爭力，同時透過強化客戶服務與數位金融平台的穩定性，提高客戶忠誠度。

37年來從永昌證券變成華南永昌證券，從民營券商轉型為公股券商，從傳統轉型為實體、數位兼具的券商。

華南永昌證券的故事正是我國證券機構靈活因應政策、因應時代、因應市場的成功故事。