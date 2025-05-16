活化資產 土銀推出該行首家地上權標租案
土地銀行今（16）日宣布推出首宗地上權案，該案位於中部南投市精華區，權利金底價訂在2009萬元，約當土地市價一城。
土銀指出，該地的使用期間為20年，面積約687坪，地租為申報地價的10％，是為固定+浮動租金，預期將有利於服飾、零售業者打造大型旗艦店。
為提升資產活化效益，土地銀行本次釋出南投市包尾段753-4、758-35 地號的地上權案，面積為2274平方公尺（約687坪），使用分區為住宅區，建蔽率60%，容積率為200%，土地呈L型，三面臨路，地點鄰近平和國小與市立圖書館，可謂南投市的精華地段，經委託專業不動產鑑價機構鑑價，其市價約2億元左右。
考量基地條件與特性，土地銀行參考鄰近地區的國營事業地上權案例，將權利金底價設定為市價一成，年限訂為20年，地租則設為固定租金4.5％及浮動租金5.5％。未來將有望助攻當地區位商圈發展，充分發揮土地資產價值。
土地銀行近年全面落實資產活化，提升獲利動能，不僅以標租、設定地上權方式活化閒置資產，更運用自有土地參與都更，近年獲配分回「吉美大安花園」6戶都更宅，現已標脫3戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言