快訊

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

活化資產 土銀推出該行首家地上權標租案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
活化資產，土銀推出該行首家地上權標租案。圖／土銀提供
活化資產，土銀推出該行首家地上權標租案。圖／土銀提供

土地銀行今（16）日宣布推出首宗地上權案，該案位於中部南投市精華區，權利金底價訂在2009萬元，約當土地市價一城。

土銀指出，該地的使用期間為20年，面積約687坪，地租為申報地價的10％，是為固定+浮動租金，預期將有利於服飾、零售業者打造大型旗艦店。

為提升資產活化效益，土地銀行本次釋出南投市包尾段753-4、758-35 地號的地上權案，面積為2274平方公尺（約687坪），使用分區為住宅區，建蔽率60%，容積率為200%，土地呈L型，三面臨路，地點鄰近平和國小與市立圖書館，可謂南投市的精華地段，經委託專業不動產鑑價機構鑑價，其市價約2億元左右。

考量基地條件與特性，土地銀行參考鄰近地區的國營事業地上權案例，將權利金底價設定為市價一成，年限訂為20年，地租則設為固定租金4.5％及浮動租金5.5％。未來將有望助攻當地區位商圈發展，充分發揮土地資產價值。

土地銀行近年全面落實資產活化，提升獲利動能，不僅以標租、設定地上權方式活化閒置資產，更運用自有土地參與都更，近年獲配分回「吉美大安花園」6戶都更宅，現已標脫3戶。

土地銀行 地上權 市價

延伸閱讀

傳北士科成輝達總部 北市府：不能違反地上權契約

傳輝達落腳士北科 議員簡舒培批：把北市當盤子

輝達落腳士北科？ 議員質疑新光恐成二房東 北市府回應

土銀推出首宗地上權案 南投精華地段權利金底價2,009萬

相關新聞

AI 女神李珠珢獨家 LINE 貼圖甜萌登場 登入Fubon+免費下載

AI女神加持，讓金融與運動碰出新火花！台北富邦銀行全新行動銀行「Fubon+」請到富邦悍將啦啦隊的AI女神李珠珢擔任推廣...

一銀分行遭搜索 第一金：配合調查、財務業務無影響

第一金（2892）16日代子公司第一銀行公告，臺北市政府警察局刑事警察大隊至第一銀行分行對員工進行搜索及詢問，公司依法配...

股災效應 保險商品重獲青睞…前四月可望衝破3,400億元

美國總統川普「對等關稅」政策掀起全球股災，收益穩定的保險商品重獲投資人青睞，壽險公司保費收入報佳音。根據業者估計，今年前...

壽險業第1季淨值比 僅三家提升

3月台股崩跌逾2,300點，衝擊壽險淨值。壽險業今年第1季淨值比昨（15）日全數出爐，與2024年底相比，21家壽險中，...

地震險給付 金管會放寬

為強化地震受災戶安置需求，金管會昨（15）日宣布，從7月1日起擴大地震險「臨時住宿費」給付範圍，從現行僅限房屋達「全損」...

信用卡流通數 中信第一

根據銀行最新公布的4月信用卡重要數據顯示，合計29家發卡機構的簽帳金額為3,718億元，較上月減少約76億元。其中，中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。