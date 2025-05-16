中信銀將申設福岡出張所 三月底大陸曝險率已降至56.8%

外界關注中信銀大陸曝險水位變化，對此，中信金總經理高麗雪今日指出，三月底大陸曝險已從去年底的58.9%再降至56.8%，曝險水位則從1994億元降至1923億元。

高麗雪指出，中信銀的大陸曝險占淨值比，在2017年來到83%最高峰，但現在已降至56.8%，由於2023年以來大陸經濟即有下行風險，因此中信銀現階段不以擴張，而是以穩控資產品質為準，並以優勢策略產業，或是有跨境需求的台企或陸企作為目標客群，相較其他同業的業務模式有差異化優勢。

她也強調，金融業在大陸的曝險計算方式不同，尤其子行在曝險計算上，僅把資本金作為曝險計算，但實際上的放款量卻是其資本金的10倍卻未計入，但分行則是得把所有的放款曝險部位都算進去，所以，不同銀行之間的比較，不見得能反映最真實的情況。

中信金獲利模式未來仍將走7、3比路線。高麗雪表示，亦即銀行占金控集團資產的7成，其他非銀行子公司占3成。至於海外布局方面，中信銀觀察，的確很多企業為供應鏈移轉作準備，中信銀也將為企業提供協助，在基地移轉上扮演重要角色，今年除了美國、越南的拓點持續推動，中信銀將在福岡設立出張所，已獲董事會通過，將向金管會遞件。